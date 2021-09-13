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İzzet Yıldızhan oğullarına otelinde iş vermişti! "Oğullarımın işlerine son verdim"

13.09.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dokuz çocuk sahibi olan iş insanı ve sanatçı İzzet Yıldızhan, yaz döneminde boş vakit geçirmemelerini istediği oğulları Mustafa, Ali Yuşa ve Veysel Efe'ye İzmir'deki otelinde görev vermişti. Konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Yıldızhan, "Hayatı öğrensinler diye çalışmalarını istedim. Okullar açılınca oğullarımın işlerine son verdim" şeklinde konuştu.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Pandemi kısıtlamalarının son bulmasıyla birlikte konser programlarına hız veren sanatçı İzzet Yıldızhan, önceki akşam bir otelde sahne aldı. Sinem-Muhammed Kaya çiftinin düğününde sahneye çıkan Yıldızhan, konser öncesi gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

"OĞULLARIMIN İŞİNE SON VERDİM!"

Dokuz çocuk babası olan İzzet Yıldızhan, yaz döneminde boş vakit geçirmemelerini istediği oğulları Mustafa, Ali Yuşa ve Veysel Efe'ye İzmir'deki otelinde görev vermesiyle ilgili konuştu.

"Hayatı öğrensinler diye çalışmalarını istedim." ifadelerini kullanan sanatçı, "Okullar açılınca oğullarımın işlerine son verdim. Okullar kapanınca yeniden işe alacağım. Şimdi eğitim zamanı. Hayatımda çocuklarımın eğitimi her şeyden önce gelir." açıklamasını yaptı.

İzzet Yıldızhan oğullarına otelinde iş verdi! Kimi çamaşırhanede kimi resepsiyonda...İzzet Yıldızhan oğullarına otelinde iş verdi! Kimi çamaşırhanede kimi resepsiyonda...

OTELİNDE ÇALIŞTIRDI

Oğullarının her yaz çeşitli iş kollarında çalışarak, hayatın zorluğunu göstermek istediğini belirten Yıldızhan, "Allah nasip ederse evlatlarıma güzel bir gelecek bırakacağım. Ben kendimi bildim bileli çalışan birisiyim. Evlatlarımın da hayatın zorluklarını ve ellerinde olan imkanların değerlerini bilmeleri için yaz aylarında hep yanıma alıp, çalıştırırım. Her zaman şükrediyorum ki bu felsefeyle büyüyen bir evlatlarım var." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
İzzet Yıldızhan
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