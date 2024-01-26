Kafası insan vücudu buzağı! Yerel halkta hayvan istismarı paniği yarattı... Görenler ne olduğuna anlam veremedi

Sosyal medya kullanıcıları arasında ölen hayvanın görüntüsüne dair farklı görüşlerde ortaya çıktı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kafa bir insana benzemiyor" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok fazla saçmalık okudukları için buna inanan çok insan var." yorumunu ekledi.