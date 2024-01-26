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    4. Kafası insan vücudu buzağı! Yerel halkta hayvan istismarı paniği yarattı... Görenler ne olduğuna anlam veremedi

    Kafası insan vücudu buzağı! Yerel halkta hayvan istismarı paniği yarattı... Görenler ne olduğuna anlam veremedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.01.2024 08:48 | Son Güncelleme:
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    Tayland'ta doğan bir buzağı yerel halkın endişelenmesine neden oldu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerdeki kafası insana ve vücudu buzağıya benzeyen hayvan söylentileri de beraberinde getirdi. Görüntülerde hayvanın kafasının kabaca bir çocuğunkiyle aynı şekil ve büyüklükte olduğu, ön uzuvlarının insan kollarına benzediği ve derisinin soluk pembe renkte olduğu görünüyor.

    MYNET-DIŞ HABERLER Tayland'ın küçük bir köyünün yerlileri , "insan kafalı" mutant bir buzağının doğmasının ardından büyük bir panik yaşadı. Doğumundan kısa bir süre sonra buzağı hayatını kaybederken yerel halk mutasyona uğrayan mutasyonun insan tarafından bir hayvana uygulanan cinsel istismarın ardından doğduğunu iddia etti.

    Kesfet

    BİLİM İNSANLARININ YANITI GECİKMEDİ

    Yerel halk ve sosyal medyada hayvan istismarı söylentilerinin yayılması üzerine bilim insanları, insan DNA'sının yavru oluşturamayacak kadar büyükbaş hayvan DNA'sından farklı olduğunu söyleyerek söylentilerini hızla boşa çıkardı.

    Sosyal medya kullanıcıları arasında ölen hayvanın görüntüsüne dair farklı görüşlerde ortaya çıktı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kafa bir insana benzemiyor" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok fazla saçmalık okudukları için buna inanan çok insan var." yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tayland
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