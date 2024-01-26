Kafası insan vücudu buzağı! Yerel halkta hayvan istismarı paniği yarattı... Görenler ne olduğuna anlam veremedi

MYNET-DIŞ HABERLER Tayland'ın küçük bir köyünün yerlileri , "insan kafalı" mutant bir buzağının doğmasının ardından büyük bir panik yaşadı. Doğumundan kısa bir süre sonra buzağı hayatını kaybederken yerel halk mutasyona uğrayan mutasyonun insan tarafından bir hayvana uygulanan cinsel istismarın ardından doğduğunu iddia etti.
Yerel halk ve sosyal medyada hayvan istismarı söylentilerinin yayılması üzerine bilim insanları, insan DNA'sının yavru oluşturamayacak kadar büyükbaş hayvan DNA'sından farklı olduğunu söyleyerek söylentilerini hızla boşa çıkardı.
Sosyal medya kullanıcıları arasında ölen hayvanın görüntüsüne dair farklı görüşlerde ortaya çıktı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kafa bir insana benzemiyor" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok fazla saçmalık okudukları için buna inanan çok insan var." yorumunu ekledi.