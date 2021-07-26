Kahraman Babam bitecek mi? Kahraman Babam final mi yapacak?

Yayın hayatına kısa bir süre önce başlayan, Show TV ekranlarında yayınlanan Kahraman Babam dizisi ekranlardan ayrılıyor. Kahraman Babam dizisi pazartesi akşamları yayınlanıyordu. Dizinin 8. bölümde final yapacağının duyulmasının ardından, neden final yaptığı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Kahraman Babam dizisi 8. bölümde final yapacak. Kahraman Babam dizisinin, reyting sonuçlarının beklenildiği gibi olmamasından dolayı final yaptığı tahmin ediliyor.