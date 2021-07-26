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Kahraman Babam bitecek mi? Kahraman Babam final mi yapacak?

26.07.2021 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kahraman Babam dizisinin final yapıp yapmayacağı araştırılmaya başlandı. Kahraman Babam dizisinin yapımcıları, dizinin 8. bölümü için final kararı aldı. İşte ayrıntılar...

Yayın hayatına kısa bir süre önce başlayan, Show TV ekranlarında yayınlanan Kahraman Babam dizisi ekranlardan ayrılıyor. Kahraman Babam dizisi pazartesi akşamları yayınlanıyordu. Dizinin 8. bölümde final yapacağının duyulmasının ardından, neden final yaptığı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Kahraman Babam final mi yapacak?

Show TV ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan Kahraman Babam dizisi öncelerinde "Kırmızı Kamyon" adıyla yayınlanıyordu. Dizinin adı sonradan "Kahraman Babam" olarak değiştirilmişti.
Kahraman Babam dizisi 8. bölümde final yapacak. Kahraman Babam dizisinin, reyting sonuçlarının beklenildiği gibi olmamasından dolayı final yaptığı tahmin ediliyor.

KAHRAMAN BABAM OYUNCULARI

KAHRAMAN BABAM OYUNCULARI
Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır.

KAHRAMAN BABAM SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

KAHRAMAN BABAM SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ömrüm'ün velayet davası nedeniyle zor duruma düşen Yonca'nın mesleki olarak karar vermesi gerekir.
Cem'i ise sıkıntılı günler bekler. Planları suya düşen Yavuz iyice kapana kısılır ve Uğur yüzleşir.
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Anahtar Kelimeler:
Show TV
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