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    4. Kalçaları eleştirilen sosyal medya fenomeni Gracie Bon'un şeffaf tulumu Instagram'ı salladı! Göbeğine kadar göğüs dekoltesi verdi

    Kalçaları eleştirilen sosyal medya fenomeni Gracie Bon'un şeffaf tulumu Instagram'ı salladı! Göbeğine kadar göğüs dekoltesi verdi

    16.01.2024 15:56 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada sıklıkla kalça ölçüleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Gracie Bon, şeffaf tulumuyla hayranlarının beğenisini topladı. Tulumunun modelini göstermek için kamera karşısına geçen fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarından tam not aldı.

    25 yaşındaki Panamalı fenomen Gracie Bon hayranlarının kalbini kazanan bir paylaşıma daha imza atarak beğeni topladı. Sayısız estetik prosedürün sonrasında kalçası devasa boyutlara ulaşan model 4 milyonu aşan takipçiye sahip oldu. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak birbirinden cesur pozlarına imza aran Bon yine geleneğini bozmadı ve sevenlerinin karşısına iddialı bir kıyafet seçimiyle çıktı.

    Kesfet

    Fenomen isim tül ve taş detaylardan oluşan derin göğüs dekolteli tulumuyla poz verdiği anları Instagram hesabından paylaşarak, "Bu kıyafetle nereye gittiğimi sanıyorsunuz?" notunu ekledi.

    Fenomen ismin pozu kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Her yerde mükemmelsin" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten ilham vericisin" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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