Kalçaları eleştirilen sosyal medya fenomeni Gracie Bon'un şeffaf tulumu Instagram'ı salladı! Göbeğine kadar göğüs dekoltesi verdi

25 yaşındaki Panamalı fenomen Gracie Bon hayranlarının kalbini kazanan bir paylaşıma daha imza atarak beğeni topladı. Sayısız estetik prosedürün sonrasında kalçası devasa boyutlara ulaşan model 4 milyonu aşan takipçiye sahip oldu. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak birbirinden cesur pozlarına imza aran Bon yine geleneğini bozmadı ve sevenlerinin karşısına iddialı bir kıyafet seçimiyle çıktı.

