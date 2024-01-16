Kalçaları eleştirilen sosyal medya fenomeni Gracie Bon'un şeffaf tulumu Instagram'ı salladı! Göbeğine kadar göğüs dekoltesi verdi

25 yaşındaki Panamalı fenomen Gracie Bon hayranlarının kalbini kazanan bir paylaşıma daha imza atarak beğeni topladı. Sayısız estetik prosedürün sonrasında kalçası devasa boyutlara ulaşan model 4 milyonu aşan takipçiye sahip oldu. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak birbirinden cesur pozlarına imza aran Bon yine geleneğini bozmadı ve sevenlerinin karşısına iddialı bir kıyafet seçimiyle çıktı.
Fenomen isim tül ve taş detaylardan oluşan derin göğüs dekolteli tulumuyla poz verdiği anları Instagram hesabından paylaşarak, "Bu kıyafetle nereye gittiğimi sanıyorsunuz?" notunu ekledi.
Fenomen ismin pozu kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Her yerde mükemmelsin" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten ilham vericisin" yorumunu ekledi.