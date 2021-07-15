Kambura'ya nasıl gidilir? Kambura nerede? Şahsiyet nerede çekiliyor?

İlk olarak online platformda izleyicilerin beğenisine sunulan Şahsiyet dizisi şimdi de Show TV'de yayınlanıyor. Dizinin çekimleri İstanbul ve Bursa, Kambura'da gerçekleşti. Dizinin ardından Kambura, turistlerin uğrak noktası oldu. Bir ilke daha imza atan dizi Şahsiyet, Almanya'da 'Ein guter Mensch' ismiyle yayına girdi.