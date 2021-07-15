Kambura'ya nasıl gidilir? Kambura nerede? Şahsiyet nerede çekiliyor?

İlk olarak online platformda izleyicilerin beğenisine sunulan Şahsiyet dizisi şimdi de Show TV'de yayınlanıyor. Dizinin çekimleri İstanbul ve Bursa, Kambura'da gerçekleşti. Dizinin ardından Kambura, turistlerin uğrak noktası oldu. Bir ilke daha imza atan dizi Şahsiyet, Almanya'da 'Ein guter Mensch' ismiyle yayına girdi.
Kambura'ya nasıl gidilir?
Online platformlarda seyirciler tarafından büyük beğeni toplayan Şahsiyet birçok ödüle layık görüldü.
Dizide Agah Beyoğlu karakterine hayat veren Haluk Bilginer, dizide sergilediği oyunculuk sayesinde Emmy'den En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.
Dizide geçmiş sahnelerin anlatıldığı Kambura, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı beldesi. Kambura Adliyesi olarak yer alan bina, Gölyazı'dadır.
Dizinin geniş seyirci kitlesine ulaşmasıyla Gölyazı'na turist akını olduğu ifade ediliyor.
Dizinin çekimleri İstanbul Beyoğlu'nda ve Bursa'da gerçekleşti.
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