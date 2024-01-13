Kamerasının kapalı olduğunu zannetti! Kot pantolonunun fermuarını açarak düzeltme yapmak istedi... "İnsanların surat ifadeleri anında değişti"

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen bir iş toplantısı sırasında yaşadığı ilginç olayı sosyal medyadan anlatan Michelle bir anda viral oldu. Genç kadın görüntülü toplantının ortasındayken kamerası donmuş gibi göründüğünü söyledi. Kendi bilgisayarında görüntüsünün siyah bir ekran olduğunu söyleyen Michelle kamerasının kapalı olduğunu ve diğer insanların kendisini görmediğini varsayıyordu.



