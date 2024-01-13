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    4. Kamerasının kapalı olduğunu zannetti! Kot pantolonunun fermuarını açarak düzeltme yapmak istedi... "İnsanların surat ifadeleri anında değişti"

    Kamerasının kapalı olduğunu zannetti! Kot pantolonunun fermuarını açarak düzeltme yapmak istedi... "İnsanların surat ifadeleri anında değişti"

    13.01.2024 07:51 | Son Güncelleme:
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    TikTok'ta 'michellesays' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Michelle isimli bir kadın internet üzerinden gerçekleştirilen bir toplantıda yuaptığı tuhaf hareketi anlatarak kısa süerede viral oldu. 179 binden fazla izlenmeye ulaşan görüntülerde Michelle, "Hayatımın en utanç verici anını yaşamış olabilirim ya da yaşamamış olabilirim ama asla bilemeyeceğim" dedi.

    Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen bir iş toplantısı sırasında yaşadığı ilginç olayı sosyal medyadan anlatan Michelle bir anda viral oldu. Genç kadın görüntülü toplantının ortasındayken kamerası donmuş gibi göründüğünü söyledi. Kendi bilgisayarında görüntüsünün siyah bir ekran olduğunu söyleyen Michelle kamerasının kapalı olduğunu ve diğer insanların kendisini görmediğini varsayıyordu.

    Kesfet

    Başına gelen garip olaydan söz eden Michelle, yakın zamanda estetik ameliyat geçirdiğini ve göğüslerini dik tutmak amacıyla kompresyonlu bir kıyafet giydiğini dile getirdi. Toplantı sırasında kıyafetin önce doğru kaydığını ve kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Michelle, "Oturma şeklim nedeniyle kıyafet önce doğru şekil değiştirdi. Ben de kameramın kapalı olduğunu düşünerek onu düzeltmek istedim. Kot pantolonun fermuarını açarak elimi uzattım" dedi.

    Ekrandaki karesi siyah kalırken tuhaf bir şeye tepki veriyormuş gibi görünen insanları fark etti. Kot pantolonun fermuarını açan Michelle, "Bunu yaptığım anda insanların yüz ifadelerini fark ettim. İnsanların yüzünün değiştiğini ve bazılarının güldüğünü gördüm. Kendi profilimin bulunduğu kareyi kontrol ettiğimde ise hala siyah bir ekran görünüyordu" diye konuştu.

    Kamerasının açık olup olmadığını bilmediğini belirten Michelle, "İnsanların neyi ne kadar gördüğünü soramam. Ne olduğunu asla bilemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    kamera toplantı
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