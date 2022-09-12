Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şaşkına çevirdi

Kraliçe Elizabeth 70 yıl boyunca tahtta kaldıktan sonra tam 96 yaşında yaşamını yitirdi. Kraliçe için Windsor Kalesi’nde düzenlenen törene kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’de hayatına devam eden Prens Harry ve Meghan Markle da katıldı.

UZUN SÜREDİR YER ALMIYORLARDI Çift uzun süredir kraliyet etkinliklerinde yer almıyordu. Ancak Kraliçe'nin ölümü nedeniyle, Mart 2020'den beri ilk defa Prens William ve Kate Middleton ile bir araya geldiler.





PRENS WILLIAM İSTEDİ People’ın haberine göre Prens William, çiftin törende yer almasını istemiş ve bu zor zamanlarında ailenin birlikte görünmesinin önemini vurgulamak istedi.





'ZEYTİN DALI' Bu talebinin ayrıca bir zeytin dalı olduğu söylentileri dolaştı. Çünkü Prens William ve Prens Harry'nin aralarının pek de iyi olmadığı sık sık gündeme geliyordu. Öyle ki ikili, 17 ay önce kuzenlerinin cenaze töreninde bile yan yana yürümemişlerdi.

İLK İŞARET Basında da yer edinen bu durumun, tek başına ikilinin arasındaki çatlağı iyileştirip iyileştirmeyeceğini söylemek için henüz çok erken. Ancak bunun, bazı sorunlarını arkalarında bırakabileceklerinin ilk işareti olduğu düşünülüyor.



