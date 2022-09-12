Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şaşkına çevirdi

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şaşkına çevirdi

12.09.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 96 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kraliçe için düzenlenen törene ABD’ye taşınarak kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry ve eşi Meghan Markle da katıldı. Çift, uzun bir aradan sonra ilk defa Kate Middleton ve Prens William ile yan yana görüntülendi.

Kraliçe Elizabeth 70 yıl boyunca tahtta kaldıktan sonra tam 96 yaşında yaşamını yitirdi. Kraliçe için Windsor Kalesi’nde düzenlenen törene kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’de hayatına devam eden Prens Harry ve Meghan Markle da katıldı.

UZUN SÜREDİR YER ALMIYORLARDI

UZUN SÜREDİR YER ALMIYORLARDI
Çift uzun süredir kraliyet etkinliklerinde yer almıyordu. Ancak Kraliçe'nin ölümü nedeniyle, Mart 2020'den beri ilk defa Prens William ve Kate Middleton ile bir araya geldiler.

PRENS WILLIAM İSTEDİ

PRENS WILLIAM İSTEDİ
People’ın haberine göre Prens William, çiftin törende yer almasını istemiş ve bu zor zamanlarında ailenin birlikte görünmesinin önemini vurgulamak istedi.

'ZEYTİN DALI'

'ZEYTİN DALI'
Bu talebinin ayrıca bir zeytin dalı olduğu söylentileri dolaştı. Çünkü Prens William ve Prens Harry'nin aralarının pek de iyi olmadığı sık sık gündeme geliyordu. Öyle ki ikili, 17 ay önce kuzenlerinin cenaze töreninde bile yan yana yürümemişlerdi.

İLK İŞARET

İLK İŞARET
Basında da yer edinen bu durumun, tek başına ikilinin arasındaki çatlağı iyileştirip iyileştirmeyeceğini söylemek için henüz çok erken. Ancak bunun, bazı sorunlarını arkalarında bırakabileceklerinin ilk işareti olduğu düşünülüyor.

DÖNECEKLER Mİ?

DÖNECEKLER Mİ?
Bazı yorumcular, bunun Harry ve Meghan'ın Amerika'daki hayatlarından vazgeçip Kraliyet Ailesinin birleşmesi için ülkeye geri dönebileceklerinin bir işareti olabileceğini bile düşünüyorlar.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kraliyet ailesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Seks açıklaması olay oldu! ''Eşim yorgunken...''

Seks açıklaması olay oldu! ''Eşim yorgunken...''

Defalarca uyarı geldi! Çıplak fotoğraflarından vazgeçmedi

Defalarca uyarı geldi! Çıplak fotoğraflarından vazgeçmedi

Saunadan cesur paylaşım! Dövmesini göstermek için...

Saunadan cesur paylaşım! Dövmesini göstermek için...

İlginizi Çekebilir

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.