Kanser tedavisi görürken bile setteydi! Alan Rickman, Harry Potter serisine olan bağlılığını günlüklerinde anlatmış

Alan Rickman, serinin beşinci filmi "Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı" filminin çekimlerinden önce ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşmıştı. 2005 yılında agresif prostat kanseri teşhisi olan Rickman tedavi görmesine rağmen kanser hastalığı ilerlemişti. Ancak ünlü oyuncu çekimlere devam etmeye karar vermişti. O günleri Rickman günlüğünde, “Sonunda Harry Potter 5 için evet dedim. Ne heyecanlı ne de üzgünüm. Zihnimdeki argümanın kazananı, ‘Bu işin sonunu gör, bu senin hikâyen,’ diyendi." ifadelerini kullandı.

Günlüklerde, aktörün son Harry Potter kitabı olan "Harry Potter ve Ölüm Yadigarları"nı okuduktan sonra hissettiklerini ise, “Son Harry Potter kitabını okumayı bitirdim. Snape kahramanca ölüyor ve Potter çocuklarına onun şimdiye kadar tanıdığı en cesur adam olduğunu söylüyor. Hatta çocuğuna Albus Severus ismini veriyor. Bu çok önemli bir geçiş aşamasıydı. Jo Rowling’in yedi yıl önce verdiği ufacık bir bilgi -Snape’in Lily’yi sevmesi- bana tutunacak o dalı sundu." sözleriyle anlattı.