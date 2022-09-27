Kanser tedavisi görürken bile setteydi! Alan Rickman, Harry Potter serisine olan bağlılığını günlüklerinde anlatmış

Kate Winslet’in sunuş yazısıyla usta oyuncu Alan Rickman'ın hayatının büyük bir bölümünü anlatan günlükleri sevenleriyle buluşacak. Günlüklerden paylaşılan kesitler, Rickman'ın 2001'den 2011'e kadar süren Harry Potter yolculuğunda canlandırdığı Severus Snape karakteriyle kurduğu ilişkiye dikkat çekerken, aktörün kanserle mücadelesine rağmen neden karakteri canlandırmaya devam ettiğinin yanıtını veriyor. Rickman’ın kaleminden serisinin son filmine dair yazdıkları hayranlarını duygulandırdı.
CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI YAŞAMIŞTI
Alan Rickman, serinin beşinci filmi "Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı" filminin çekimlerinden önce ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşmıştı. 2005 yılında agresif prostat kanseri teşhisi olan Rickman tedavi görmesine rağmen kanser hastalığı ilerlemişti. Ancak ünlü oyuncu çekimlere devam etmeye karar vermişti. O günleri Rickman günlüğünde, “Sonunda Harry Potter 5 için evet dedim. Ne heyecanlı ne de üzgünüm. Zihnimdeki argümanın kazananı, ‘Bu işin sonunu gör, bu senin hikâyen,’ diyendi." ifadelerini kullandı.
Günlüklerde, aktörün son Harry Potter kitabı olan "Harry Potter ve Ölüm Yadigarları"nı okuduktan sonra hissettiklerini ise, “Son Harry Potter kitabını okumayı bitirdim. Snape kahramanca ölüyor ve Potter çocuklarına onun şimdiye kadar tanıdığı en cesur adam olduğunu söylüyor. Hatta çocuğuna Albus Severus ismini veriyor. Bu çok önemli bir geçiş aşamasıydı. Jo Rowling’in yedi yıl önce verdiği ufacık bir bilgi -Snape’in Lily’yi sevmesi- bana tutunacak o dalı sundu." sözleriyle anlattı.
"Madly, Deeply: The Diaries of Alan Rickman" kitabı 18 Ekim 2022 tarihinde okuyucuyla buluşacak.
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