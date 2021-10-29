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Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

29.10.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

NEVŞEHİR (AA) - Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tanınan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, yer altı yerleşim merkezleri ve çeşitli tur etkinlikleriyle bilinen Kapadokya'daki sıcak hava balonlarının sepetlerine, bu sabah uçuş öncesi Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı.

Yerli ve yabancı turistlerin manzarayı gökyüzünden izlemelerine imkan sunan balonlar, hazırlıkların ardından Göreme beldesi ve Çavuşin köyünden peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Gün doğumunda gerçekleştirilen tur etkinliği yaklaşık bir saat sürdü.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu
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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Nevşehir

Nevşehir Namaz Vakitleri 29 Ekim Cuma

İmsak
05:35
Sabah
06:57
Öğle
12:30
İkindi
15:25
Akşam
17:52
Yatsı
19:10

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