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Kara Bela filmi nerede, ne zaman çekildi? Kara Bela oyuncuları kimler?

27.08.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini popüler oyuncular Cengiz Bozkurt ve Seda Bakan'ın paylaştığı "Kara Bela" filmi, yönetmen ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlendiği 2. sinema filmidir. Kara Bela filminin çekimleri üç farklı şehirde gerçekleşti. Söz konusu filmde halka açık gala düzenlendi ve Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen galayı yaklaşık olarak beş bin biletli seyirci izledi.

Komedi türündeki Kara Bela filminin başrollerini Cengiz Bozkurt, Seda Bakan ve Erkan Kolçak Köstendil paylaşıyor. Söz konusu film 18 Eylül 2015'te gösterime girdi. Çekimleri farklı şehirlerde gerçekleşen Kara Bela filminde, hayatını başkasının kurallarına göre yaşamış Kudret'in serüveni işleniyor. İşte merak edilenler...

KARA BELA NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmen ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlendiği 2. sinema filmi olan Kara Bela 18 Eylül 2015'te vizyona girdi. Halka açık gala düzenlendi ve Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nde gerçekleşen galayı yaklaşık beş bin biletli seyirci izledi.
Komedi türündeki filmin başrollerinde Cengiz Bozkurt, Seda Bakan ve Erkan Kolçak Köstendil yer alıyor.
Kara Bela filminin yapımcılığını BKM Film üstleniyor.
Söz konusu filmin çekimleri İstanbul, Gaziantep ve Adana olmak üzere üç farklı şehirde gerçekleşti.
Filmin tanıtım müziği Seda Bakan'ın eşi Ali Erel'e ait. Ali Erel'in hazırladığı "Kara Bela" şarkıcı için Cengiz Bozkurt ve Seda Bakan stüdyo kaydı yaptı ve klip çekti.
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Anahtar Kelimeler:
Seda Bakan
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