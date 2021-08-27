Kara Bela filmi nerede, ne zaman çekildi? Kara Bela oyuncuları kimler?

Komedi türündeki Kara Bela filminin başrollerini Cengiz Bozkurt, Seda Bakan ve Erkan Kolçak Köstendil paylaşıyor. Söz konusu film 18 Eylül 2015'te gösterime girdi. Çekimleri farklı şehirlerde gerçekleşen Kara Bela filminde, hayatını başkasının kurallarına göre yaşamış Kudret'in serüveni işleniyor. İşte merak edilenler...

KARA BELA NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmen ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlendiği 2. sinema filmi olan Kara Bela 18 Eylül 2015'te vizyona girdi. Halka açık gala düzenlendi ve Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nde gerçekleşen galayı yaklaşık beş bin biletli seyirci izledi.

Komedi türündeki filmin başrollerinde Cengiz Bozkurt, Seda Bakan ve Erkan Kolçak Köstendil yer alıyor.

Kara Bela filminin yapımcılığını BKM Film üstleniyor.

Söz konusu filmin çekimleri İstanbul, Gaziantep ve Adana olmak üzere üç farklı şehirde gerçekleşti.