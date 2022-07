Karadeniz'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler yapıldı

GİRESUN (AA) - Giresun, Ordu, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Trabzon'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Giresun'da gerçekleştirilen program, Debboy mevkisinden Atatürk Meydanı'na yapılan Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü ile başladı.

Burada devam eden programda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Mehteran gösterisinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Enver Ünlü, burada yaptığı konuşmada, Allah'ın izni ve daha sonra milletin dirayetiyle 15 Temmuz gecesinde hainlerine göz açtırılmadığını söyledi.

İradesinin üstünde hiçbir güç tanımayan Türk milletinin, devletinin yanında yer alarak tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir mücadele örneği gösterip demokrasisine, istiklaline ve istikbaline sahip çıktığını vurgulayan Ünlü, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla kendisinden gasbedilen savaş uçaklarına, tanklara, helikopterlere, silahlara güvenen korkakların yüzüne atılan birer tokat olup, meydanları hınca hınç doldurmuş ve namusuna, bağımsızlığına, demokrasisine ve geleceğine sahip çıkmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Aziz milletimizin verdiği bu mücadele; vesayeti yeniden kurmak isteyenlerin hevesini kursağında bırakmış, milli bilince sahip bir milleti, hiçbir gücün durduramayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Bugünden sonra bize düşen ise bunu unutmamak ve unutturmamaktır."

Konuşmanın ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programda 15 Temmuz şehidi İsmail Kefal Belgeseli, 15 Temmuz kısa filmi ve Geceden Şafağa 15 Temmuz Belgeseli gösterimi yapıldı.

Programa Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Ordu

Ordu'da da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan program, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen programda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise Bakanlık olarak bugün Türk dış politikasının en temel ilkelerinden birinin de bu terör örgütüyle mücadele olduğunu söyledi.

FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği her bir ülke için ortak bir tehdit olduğunu belirten Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müttefiklerimizden bu noktada yeterli desteği göremesek de Türkiye'nin kararlığının aşılmaz duvarları aştığını, FETÖ terörüne karşı uluslararası kamuoyunu çok daha büyük bir farkındalığa sevk ettiğini görüyoruz. Ülkemizin bu kararlı mücadelesi sayesinde bugün 45 ülkede FETÖ'ye ait okullar, bu terör örgütüne ait okullar devredildi, kapatıldı. Dünyanın 49 ülkesinde Maarif Vakfımız okullar açtı, 50 binin üzerinde öğrenciye bugün eğitim veren bir uluslararası eğitim ajansına dönüştü. Aynı şekilde 100'ün üzerinde FETÖ'cü ülkemize iade edildi. Yeter mi? Elbette değil. Bu mücadeleyi son FETÖ'cü temizleninceye kadar, sonuna kadar devam ettireceğiz, ettirmek zorundayız."

Vali Tuncay Sonel ise 15 Temmuz'un 6'ncı yılında öncelikle o gece canlarını feda eden 251 şehidi ve binlerce gaziyi rahmet, şükran ve minnetle anmak istediğini belirtti.

O gece devletin içerisine sızmış hain ve alçak FETÖ terör örgütünün, yine devletin silahını, helikopterini ve tankını kullanarak gazi Meclise, aziz millete, kahraman polis, jandarma ve askere ateş ederek onların hayatlarına kast ettiklerini hep birlikte yaşadıklarını anlatan Sonel, "Ama her ne kadar devletin içine sızmış o hainler olduğu kadar, devletimizin içinde nice kahramanlar da vardı. Bir de Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan vardı o gece. 'Dışarıya çıkın’ ifadeleri ile her yaştan kahraman aziz milletimiz İstanbul'da, Ankara'da, ülkenin her köşesinde koşa koşa o hainlere karşı koydular." dedi.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in de konuşma yaptığı programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlamına ilişkin yaptığı konuşma ekrandan seyredildi.

Belediyenin sanat galerisinde, Anadolu Ajansının fotoğraflarının da yer aldığı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Sergisi gezildi.

Programda, Ordu Müftülüğü tarafından Tasavvuf Musikisi Konseri de verildi.

- Artvin

Artvin'deki etkinlikler, Halitpaşa Meydanı’nda toplanan vatandaşların Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Milli İrade Meydanı’na kadar gerçekleştirdiği yürüyüşle başladı.

Yürüyüş esnasında açılan ve öğrenciler tarafından taşınan dev Türk bayrağı, kenttin caddelerinde görsel bir şölen oluşturdu.

Milli İrade Meydanı'nda devam eden etkinlikler çerçevesinde şehitler için saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-i Kerim okunan ve dua edilen programda konuşan Vali Yılmaz Doruk, bugünün milletin ağır bir ihanete, vatanın da alçak bir işgal girişimine uğramasının 6'ncı yıl dönümü olduğunu aktardı.

Tüm milli değerlere kast eden bu alçak saldırıyı hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacaklarını kaydeden Doruk, 15 Temmuz'un milletin istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığı gün olduğuna işaret etti.

Doruk, "15 Temmuz, tıpkı milli mücadelede olduğu gibi Türk milletinin omuz omuza kıyamı, topyekun dirilişi ve şahlanışıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran aziz milletimiz, 15 Temmuz darbe girişimine karşı tek yürek olup büyük bir destan yazmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla da darbe girişiminin bastırılmasının Türk demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bir mücadele olduğunu dile getirdi.

Kışla, 15 Temmuz'da vatan hainlerinin her türlü planı yaptığını belirterek, "Onlar Cumhurbaşkanımızın feraset ve dirayeti ile vatanın bütünlüğü, bayrak, istiklal ve istikbal söz konusu olunca canını seve seve verecek Türk milletinin varlığını göz ardı etmişlerdi. O akşam bu millet liderinin öncülüğünde bu hain planı bertaraf etti. Ben şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum." diye konuştu.

Programlara AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Özgül, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Mustafa Kılınç, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Bayburt

Bayburt'ta düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, mehteran ve cirit atları eşliğinde Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüdü.

Saray Bahçesi'nde devam eden programa vatandaşlar, Türk bayrakları ile katıldı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda konuşma yapan Vali Cüneyt Epcim, 15 Temmuz gecesinde ülkenin tüm şehirlerinde olduğu gibi Bayburt'ta da vatandaşların demokrasiye ve geleceğine sahip çıkmak için bir araya geldiğini söyledi.

Epcim, milletin birlik ve beraberliğinin daim olduğu müddetçe hiçbir gücün 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinden alıkoyamayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesi ve milletiyle kenetlenmiş bir bütün olarak yurt içi ve yurt dışında birlik, beraberlik ve kardeşliğine kast edenlere karşı kararlı mücadelesine devam etmektedir. Kendi ihtiyacını tamamen yerli ve milli imkanlarla karşılamakla kalmayıp, askeri alanda ürettiği yeni silahlarla, İHA ve SİHA'larla hem bölgesinde hem de yakın coğrafyasında artık oyunun birer unsuru değil, doğrudan kurucusu olarak yer almaktadır. Ekonomide kaydettiği gelişmeler, sanayi üretiminde kat ettiği mesafelerle geçmişin Türkiye'sinden çok daha güçlü bir noktadadır. Elde edilen bu kazanımların korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması aynı zamanda ülkemiz ve milletimiz açısından birer beka meselesidir."

Vali Epcim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 15 Temmuz şehitlerinin anısını nesilden nesle taşımak amacıyla düzenlenen Sancak Koşusu'na katılan milli sporculara belge verdi.

Etkinlik mehteran takımının gösterisi ve yerel sanatçıların kahramanlık türküleriyle devam etti.

Bayburt Belediyesince alana gelen vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de etkinlikler kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Daha sonra Gümüşhane Belediyesince Bağlarbaşı Mahallesinde yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Fatih Parkı'nda devam eden etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Kamuran Taşbilek, 15 Temmuz'un hainlere karşı kahramanca direnişin adı olduğunu söyledi.

Vali Taşbilek, "15 Temmuz bir karanlık geceye mahkum edilmek istenirken büyük Türk milletinin her bir ferdinin topyekun 'ya olacağız ya öleceğiz, ya istiklal ya ölüm' diyerek birbirlerinin elinden sıkı sıkıya tutarak tanka topa karşı göğsünü siper ederek, devletini uçurumun kenarından tutup çıkardığı gündür. 15 Temmuz bizi biz yapan, bizi bir yapan gündür." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Ercan Çimen ise 15 Temmuz'da asker görünümlü FETÖ'ye mensup hainlerin, demokrasiye ve aziz millette karşı hain bir darbe girişiminde bulunduğunu dile getirerek, "15 Temmuz gecesi tankın, topun, uçağın, helikopterin ve tüfeğin karşısına imanıyla, inancıyla ve yüreğiyle dikilen aziz milletimiz, o kanlı saldırıya direnerek hainlere, onların arkalarındaki hain güçlere ve devletlere gerekli dersi vermiştir. 15 Temmuz'da aziz milletimiz Malazgirt ve Çanakkale ruhuyla FETÖ'cü terör örgütünü ve darbecileri hep birlikte geri püskürttü" dedi.

15 Temmuz gazisi Yaşar Parlak da 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Parlak, 15 Temmuz gecesinde 251 şehit, 2700 üzerinde gazinin olduğu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim suçumuz neydi? Biz bu acıları niye çektik? Bize niye ateş ettiler? Ben ne yaptım? Benim elimde bayrak var. Bu benim bayrağım, ben bayrağım için ölürüm. Sen benim bayrak tutan elime ateş ediyorsun. Elhamdülillah bizim bayrağımız en yukarıda hala dalgalanıyor. Yıkamıyorlar, yıkamayacaklar, beceremeyecekler, yapamayacaklar."

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Demokrasi Bisiklet Turu ve Sancak Koşusu katılımcıları, Fatih Parkı'na ulaştı. Sporcular, taşıdıkları sancağı Vali Taşbilek'e takdim etti.

Etkinlikte ilahi grupları, tasavvuf musikisinden parçalar seslendirdi.

- Rize

Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki programa, vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile katıldı. Alanda, ayrıca Rizeli 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları da sergilendi.

Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Rize İl Müftülüğünce ilahi dinletisinin sunulduğu programa Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize Baro Başkanı Ümit Peçe, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

- Trabzon

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda yapılan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiirlerin okunduğu programda konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, 15 Temmuz gecesinin 6 yıl önce bu milletin geleceğine ve milletin iradesine karşı yapılan hain darbe girişimine karşı aziz milletin kahramanlık destanı yazdığı gün olduğunu söyledi.

Türk tarihinin, milletin bütün dünyaya karşı onurunu, namusunu ve bağımsızlığını kanının en son damlasına kadar nasıl koruduğunu gösteren emsalsiz destanlarla dolu olduğunu hatırlatan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz tarihi ise tankın, topun, uçağın, modern silahların millet iradesi karşısında hiç bir şey ifade etmediği, milletimizin tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi topyekun vatan ve bayrak aşkıyla dolu sineleriyle mücadele ettiği çok önemli bir tarihtir. Büyük Türk milleti alçakça ve haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları, 15 Temmuz’da olduğu gibi daima ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahiptir. Bu uğurda gözünü kırpmadan gazi ve şehit olabileceğini tüm dünyaya bir kere daha göstermiştir."

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın gösterileriyle devam eden programda, bayrak koşusuna katılan sporcular taşıdıkları sancağı, tören alanında Vali Ustaoğlu'na teslim etti.

Program, İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen Tasavvuf Musikisi Konseri ile sona erdi.