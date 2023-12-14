Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Karısını başka bir adamın arabasından inerken görünce deliye döndü! Sokak ortasında sopayla saldırdı

    Karısını başka bir adamın arabasından inerken görünce deliye döndü! Sokak ortasında sopayla saldırdı

    14.12.2023 13:57 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çin'in Jiangsu eyaletindeki bir anayolda meydana gelen olay şaşkına çevirdi. İsmi açıklanmayan adam alışverişe gittiği sırada karısını başka bir adamın aracından inerken yakaladı. Öfkelenen koca yol kenarından aldığı bir sopayla karısı ve yanındaki adama saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Çin'in Jiangsu eyaletinde ismi açıklanmayan bir adam karısının tanımadığı bir başka adamın aracından indiğini görünce kıskançlık krizine girerek deliye döndü. Karısının kendisini aldattığını düşünen koca yol kenarında bulduğu bir tahta parçasını eline alarak ikilinin üzerine saldırdı. Bu sırada öfkeli eş karısının sevgilisi olduğunu düşündüğü adama, "Bana doğruyu söyle, karımı baştan mı çıkardın?" diyerek bağırdı.

    Kesfet

    Öfkelenen kocanın elindeki sopayla birlikte yasak aşk imasında bulunduğu adam ise durumun yanlış anlaşıldığını söyledi. Adam genç kadının kocasına ikilinin sadece yakın arkadaş olduğunu ve aralarındaki herhangibir romantik ilişki durumunun söz konusu olmadığını söyledi.

    Güvenlik kamerası tarafından çekilerek sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Koca muhtemelen uzun süredir karısından şüpheleniyordu." yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Eğer karısı masumsa neden açıklamıyorsun? Bir şeyler saklıyor olmalı, paranoyak görünüyor" yorumunu ekledi.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    Çin Aldatma ihanet
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti!

    Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti!

    Hem savcıyı hem kendisini yaktı, Adalet Bakanı'ndan açıklama geldi

    Hem savcıyı hem kendisini yaktı, Adalet Bakanı'ndan açıklama geldi

    Lise bahçesinde linç eder gibi kavga! Ölüp ölmediğini kontrol edip kaçtılar

    Lise bahçesinde linç eder gibi kavga! Ölüp ölmediğini kontrol edip kaçtılar

    Evcil köpeklerini taciz eden kadını çektiği görüntüler ele verdi

    Evcil köpeklerini taciz eden kadını çektiği görüntüler ele verdi

    Ülkeyi karıştıran taciz! Evin camının önünde mastürbasyon yaptı

    Ülkeyi karıştıran taciz! Evin camının önünde mastürbasyon yaptı

    Çokeşlilik itirafı olay oldu! "Bu yıl kocamı 16 kadınla paylaştım"

    Çokeşlilik itirafı olay oldu! "Bu yıl kocamı 16 kadınla paylaştım"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

    Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

    Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

    Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

    Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

    Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

    Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

    Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.