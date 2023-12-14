Karısını başka bir adamın arabasından inerken görünce deliye döndü! Sokak ortasında sopayla saldırdı

Güvenlik kamerası tarafından çekilerek sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Koca muhtemelen uzun süredir karısından şüpheleniyordu." yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Eğer karısı masumsa neden açıklamıyorsun? Bir şeyler saklıyor olmalı, paranoyak görünüyor" yorumunu ekledi.