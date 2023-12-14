Karısını başka bir adamın arabasından inerken görünce deliye döndü! Sokak ortasında sopayla saldırdı

MYNET-DIŞ HABERLER Çin'in Jiangsu eyaletinde ismi açıklanmayan bir adam karısının tanımadığı bir başka adamın aracından indiğini görünce kıskançlık krizine girerek deliye döndü. Karısının kendisini aldattığını düşünen koca yol kenarında bulduğu bir tahta parçasını eline alarak ikilinin üzerine saldırdı. Bu sırada öfkeli eş karısının sevgilisi olduğunu düşündüğü adama, "Bana doğruyu söyle, karımı baştan mı çıkardın?" diyerek bağırdı.
Öfkelenen kocanın elindeki sopayla birlikte yasak aşk imasında bulunduğu adam ise durumun yanlış anlaşıldığını söyledi. Adam genç kadının kocasına ikilinin sadece yakın arkadaş olduğunu ve aralarındaki herhangibir romantik ilişki durumunun söz konusu olmadığını söyledi.
Güvenlik kamerası tarafından çekilerek sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Koca muhtemelen uzun süredir karısından şüpheleniyordu." yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Eğer karısı masumsa neden açıklamıyorsun? Bir şeyler saklıyor olmalı, paranoyak görünüyor" yorumunu ekledi.