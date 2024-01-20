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    4. Karısının iş arkadaşıyla ilişkisi olduğunu öğrenen adamın intikamı çok konuşuldu! Şirketin önüne levha asıp ifşa etti... "İstifa etmek zorunda kaldım"

    Karısının iş arkadaşıyla ilişkisi olduğunu öğrenen adamın intikamı çok konuşuldu! Şirketin önüne levha asıp ifşa etti... "İstifa etmek zorunda kaldım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.01.2024 08:51 | Son Güncelleme:
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    Çin'in Shenzen bölgesindeki bir iş yerinde çalışan ismi açıklanmayan evli bir kadın ile iş arkadaşının yasak aşkının kocası tarafından ifşa edilmesi çok konuşuldu. İhanete uğrayan koca, şirketin önüne gelerek büyük bir tabela açtı. Tabelada koca, karısı ve iş arkadaşının ilişki yaşadığını söyledi. Genç kadın yaşadığı utançtan dolayı işinden istifa etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Çin'in sosyal medya platformu Weibo'dan paylaşılan görüntülerde genç bir adam karısının kendisini aldattığını söyleyerek isyan etti. İş arkadaşıyla eşinin yasak aşkını öğrenen adam, iş yerinin önüne arabasıyla gelerek gizli aşıkları ifşa etti.

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    Arabasının üzerine, "Chen soyadlı genç bir mühendisin eşimle gizlice ilişkisi var" yazılı pankartı asan" koca sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    Genç kadın yasak aşkının ifşa edilmesinden sonra kendisini çok kötü hissettiğini söyledi. Kocasının hayata geçirdiği intikam planından sonra gneç kadın, "İstifa etmek zorunda kaldım" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Çin aldatmak ihanet yasak aşk
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