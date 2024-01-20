Karısının iş arkadaşıyla ilişkisi olduğunu öğrenen adamın intikamı çok konuşuldu! Şirketin önüne levha asıp ifşa etti... "İstifa etmek zorunda kaldım"

MYNET-DIŞ HABERLER Çin'in sosyal medya platformu Weibo'dan paylaşılan görüntülerde genç bir adam karısının kendisini aldattığını söyleyerek isyan etti. İş arkadaşıyla eşinin yasak aşkını öğrenen adam, iş yerinin önüne arabasıyla gelerek gizli aşıkları ifşa etti.
Arabasının üzerine, "Chen soyadlı genç bir mühendisin eşimle gizlice ilişkisi var" yazılı pankartı asan" koca sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.
Genç kadın yasak aşkının ifşa edilmesinden sonra kendisini çok kötü hissettiğini söyledi. Kocasının hayata geçirdiği intikam planından sonra gneç kadın, "İstifa etmek zorunda kaldım" dedi.