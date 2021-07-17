Karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarık tarifi ve malzemeleri...

MasterChef Türkiye’de bugün yarışmacılar karnıyarık yemeği için yarıştı. 17 Temmuz'da üçlü düellolar devam ederken, karnıyarık yemeği tüm yarışmacıları zorladı. İzleyiciler karnıyarık tarifini araştırmaya başladı. Peki karnıyarık nasıl yapılır?
Karnıyarık nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde yarışmacılar karnıyarık yemeği için yarıştı. Üçlü düellonun yapıldığı yarışma sonrası karnıyarık tarifi merak konusu oldu.
Karnıyarık malzemeleri neler?
2 adet domates
6 adet orta boy yeşil sivri biber
1 avuç maydanoz
6 adet orta boy patlıcan
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet büyük boy kuru soğan
2 adet yeşil biber (iç harcı için)
350 gram kıyma
2 diş sarımsak
1/2 tatlı kaşığı biber salçası
1/2 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Kızartmak için malzeme:
1 su bardağı ayçiçek yağı
Karnıyarık tarifi
Öncelikle bol suda yıkadığınız patlıcanları, pijamalı şekilde soyun ve tuzlu suda bekletin.
Sonra 3 yemek kaşığı zeytinyağını bir tavada kızdırın. Yemeklik doğradığınız 1 adet soğanı da üzerine ekleyip pembeleşene dek kavurun. 2 tane doğranmış yeşil biberi üzerine ilave edin ve kavurmaya devam edin.
350 gram orta yağlı kıymayı da ekledikten sonra kavrulmakta olan soğanlarla beraber renk alıp, suyunu çekene kadar pişirin. Aralarda karıştırıp pişirme işlemine devam ederek sırasıyla; 2 diş sarımsak, yarım tatlı kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığı biber salçası, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiberi de üzerine ekleyin.
Ardından 2 adet küp doğranmış domatesi ekledikten sonra 5 dakika kadar pişirdikten sonra ocağın altını kısın ve bir avuç doğranmış maydanozu ekleyip son defa karıştırarak ocaktan alın. Acısını alıp, pijamalı biçimde soyduğunuz 6 adet patlıcanı kızartın.
Patlıcanları fırına dayanıklı bir kaba yerleştirin. Orta kısımlarından patlıcanları yarın.
Hazırlamış olduğunuz iç harçtan bol bol ekleyin. Patlıcanların üzerine birer cherry domates ve biber dilimleri ekledikten sonra karnıyarıkları önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin. En son sıcak olarak, dilerseniz tereyağlı pirinç pilavı eşliğinde servis edebilirsiniz.
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