Karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarık tarifi ve malzemeleri...

MasterChef Türkiye’de bugün yarışmacılar karnıyarık yemeği için yarıştı. 17 Temmuz'da üçlü düellolar devam ederken, karnıyarık yemeği tüm yarışmacıları zorladı. İzleyiciler karnıyarık tarifini araştırmaya başladı. Peki karnıyarık nasıl yapılır?

Karnıyarık nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde yarışmacılar karnıyarık yemeği için yarıştı. Üçlü düellonun yapıldığı yarışma sonrası karnıyarık tarifi merak konusu oldu.

Karnıyarık malzemeleri neler? 2 adet domates 6 adet orta boy yeşil sivri biber 1 avuç maydanoz 6 adet orta boy patlıcan 3 yemek kaşığı zeytinyağı 1 adet büyük boy kuru soğan 2 adet yeşil biber (iç harcı için) 350 gram kıyma 2 diş sarımsak 1/2 tatlı kaşığı biber salçası 1/2 tatlı kaşığı domates salçası 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber Kızartmak için malzeme: 1 su bardağı ayçiçek yağı

Karnıyarık tarifi Öncelikle bol suda yıkadığınız patlıcanları, pijamalı şekilde soyun ve tuzlu suda bekletin. Sonra 3 yemek kaşığı zeytinyağını bir tavada kızdırın. Yemeklik doğradığınız 1 adet soğanı da üzerine ekleyip pembeleşene dek kavurun. 2 tane doğranmış yeşil biberi üzerine ilave edin ve kavurmaya devam edin.

350 gram orta yağlı kıymayı da ekledikten sonra kavrulmakta olan soğanlarla beraber renk alıp, suyunu çekene kadar pişirin. Aralarda karıştırıp pişirme işlemine devam ederek sırasıyla; 2 diş sarımsak, yarım tatlı kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığı biber salçası, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiberi de üzerine ekleyin.