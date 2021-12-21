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  4. Kartepe’de kar görüntüleri masalsı bir hava yarattı! Görenleri mest etti

Kartepe’de kar görüntüleri masalsı bir hava yarattı! Görenleri mest etti

21.12.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nde kar yağışının etkili olduğu Kartepe'de kar kalınlığı 1 metreye yaklaşırken fotoğraflara yansıyan manzara görenleri adeta mest etti.

Marmara bölgesinin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe’de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Drone ile çekilen görüntüler nefes kesti.

KIŞ MANZARASI BÜYÜLEDİ

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan kayak merkezinde kar kalınlığı bir metreye ulaştı.
Özellikle haftasonu Marmara bölgesinden ziyaretçilerini ağırlayan Kartepe, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası.
Kartepe’nin havadan çekilen görüntülerinde ise manzara kendisine hayran bırakıyor.
Zirvenin karlı kaplı görüntüsü ile Sapanca Gölü’nün doğal güzelliği aynı karede yer alıyor. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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