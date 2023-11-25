Kasım indirimleri çılgınlık seviyesine ulaştı! Alışveriş yapmak isteyenler saça saça baş başa kavga etti... Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu

Dünya genelinde Black Friday olarak bilinen Kasım indirimleri ülkemizi de etkisi altına aldı. Mağazaların önünde oluşan metrelerce kuyruklara sosyal medyada paylaşılan görüntülerde eklenince Kasım indirimleri bir kez daha gündem yarattı.





SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA ETTİLER

Alışveriş merkezlerinin açılış saatinden önce gelerek saatlerde kuyruk bekleyen alışveriş tutkunları kepenklerin açılmasıyla birlikte adeta ürünlere hücum etti. Koşarak ellerine geçen ilk ürünü kapmaya çalışanların mücadelesi kimi zaman kavagaya dönüştü. O görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Şahane Cuma indirimlerini kaçırmak istemeyenlerin verdiği mücadele çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek paylaşılınca sosyal medyada gündem oldu.