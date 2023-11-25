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    4. Kasım indirimleri çılgınlık seviyesine ulaştı! Alışveriş yapmak isteyenler saça saça baş başa kavga etti... Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu

    Kasım indirimleri çılgınlık seviyesine ulaştı! Alışveriş yapmak isteyenler saça saça baş başa kavga etti... Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu

    25.11.2023 10:34 | Son Güncelleme:
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    Efsane Cuma, Şahane Cuma isimleriyle anılan Kasım indirimleri Türkiye'nin pek çok noktasındaki mağazalarda izdihama neden oldu. Daha ucuza alışveriş yapmak isteyenler mağazalara akın ederken ortaya birbirinden ilginç görüntüler çıktı. Sosyal medyadan trend olan konular arasındaki yerini alan indirim hallerinde yurdun pek çok noktasından birbirinden tuhaf kareler geldi.

    Dünya genelinde Black Friday olarak bilinen Kasım indirimleri ülkemizi de etkisi altına aldı. Mağazaların önünde oluşan metrelerce kuyruklara sosyal medyada paylaşılan görüntülerde eklenince Kasım indirimleri bir kez daha gündem yarattı.

    Kesfet

    SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA ETTİLER

    Alışveriş merkezlerinin açılış saatinden önce gelerek saatlerde kuyruk bekleyen alışveriş tutkunları kepenklerin açılmasıyla birlikte adeta ürünlere hücum etti. Koşarak ellerine geçen ilk ürünü kapmaya çalışanların mücadelesi kimi zaman kavagaya dönüştü. O görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.
    Şahane Cuma indirimlerini kaçırmak istemeyenlerin verdiği mücadele çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek paylaşılınca sosyal medyada gündem oldu.
    Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülerdeki kalabalığa dikkat çekerek,"Sanki bedeva veriyorlar bu insanların sorunu ne?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bedava verseler o kalabalığın içine girmem" yorumunu ekledi.
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