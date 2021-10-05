Kayseri mantısı nasıl yapılır? Kayseri mantısı malzemeleri neler?

Kayseri mantısı hazırlarken hamura dikkat etmelisiniz. Eğer hamur topak topak kalırsa yoğurmaya devam edin. İç harcı doldurmadan evvel hamurun üzerini nemli bez ile 30 dakika kapatın. Ayrıca kıymalı harcın sulu olmamasına da özen gösterin. Harcı hazırladıktan sonra buzdolabında dinlendirebilirsiniz. İşte Kayseri mantısı tarifi...

KAYSERİ MANTISI MALZEMELERİ

Malzemeler: * Tuz * 1 yumurta * 3 su bardağı un * 1 su bardağı ılık su İç malzeme için: * 200 gr kıyma * Kırmızı pul biber * 1 küçük boy soğan * Tuz * Karabiber Üzeri için: * Sarımsaklı yoğurt * Nane * 2 yemek kaşığı domates salçası * 80 gr tereyağı

KAYSERİ MANTISI TARİFİ Tuz, yumurta ve suyu kasede çırpın. Ardından un ilave edin ve yoğurun. Hamurun kıvamı yumuşak olursa az az un ilave edin. Üzerini örtün ve 30 dakika dinlendirin.

Harç için kullanılacak olan soğanı rendeleyin, kıymayı ilave edin. Kıyma için pul biber, tuz ve karabiber ekleyin. Damak tadınıza göre farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz.

Hamuru unladığınız tezgaha açın ve küçük küçük kareler kesin. İçlerine kıyma harcı koyun ve bohça şeklinde kapatın. Bu sırada tencerenin içine tuz ve su ilave edin, kaynatın. Mantılar hazırlanınca kaynayan suda pişirin.