Kek nasıl yapılır? Kek malzemeleri neler?

Tatlı krizinin de çözümü olan kek; günlerde, toplantılarda veya kutlamalarda sıkça tercih ediliyor. Oldukça pratik bir şekilde hazırlanan kekin yapımı için ilk önce hamuru hazırlanır. Keki 160 derecede önceden ısıtılmış fırına attıktan sonra, ilk 30 dakika içerisinde kapağı açmamaya özen gösterin.