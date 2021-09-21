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Kek nasıl yapılır? Kek malzemeleri neler?

21.09.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çayın yanında sevilerek tüketilen yiyeceklerden biri olan kekin yapımı oldukça pratik. Sade kek yapmak için 3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 paket vanilya ve yarım su bardağı sıvı yağ gerekli malzemeler arasında yer alıyor. Kekin yapımına hamuru hazırlamakla başlanır.

Tatlı krizinin de çözümü olan kek; günlerde, toplantılarda veya kutlamalarda sıkça tercih ediliyor. Oldukça pratik bir şekilde hazırlanan kekin yapımı için ilk önce hamuru hazırlanır. Keki 160 derecede önceden ısıtılmış fırına attıktan sonra, ilk 30 dakika içerisinde kapağı açmamaya özen gösterin.

SADE KEK MALZEMELERİ NELER?

* 3 adet yumurta * Un ( yaklaşık 2,5 su bardağı kadar) * 1 paket vanilya * Yarım su bardağı sıvı yağ * 1 su bardağı süt * 1 su bardağı şeker * 1 paket kabartma tozu

SADE KEK TARİFİ

SADE KEK TARİFİ
Öncelikle kekin hamurunu hazırlayın. Yumurta ve şekeri iyice çırpın. Sonrasında diğer malzemeleri ekleyin ve çırpmaya devam edin.
Kuru malzemeleri ekleyin, ardından kek hamuru hazır olacak. Keki pişirmek için hamuru, yağlanmış kek kalıbına dökün.
Keki 160 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 50 dakika pişirin. Hamur pişerken ilk 30 dakika kapağı açmamaya özen gösterin. 30 dakikanın ardından keki kontrol etmeye başlayabilirsiniz.
Pişen keki fırından alıp soğumaya bırakın, kalıptan çıkarın. Afiyet olsun...
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kek tarifi
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