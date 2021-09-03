Kelebekler filmi konusu nedir? Kelebekler filmi oyuncuları kimler?

Kelebekler filmi bugün televizyonda yayınlanıyor. Tolga Tekin, Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ gibi isimlerin yer aldığı sevilen filmin oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Peki Kelebekler filmi konusu nedir?

KELEBEKLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Kelebekler filmibu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Kelebekler filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Sevilen filmde üç kardeşin yolları seneler önce ayrılmıştır. Aradan geçmiş olan 30 yılın ardından babaları çocuklarını bir araya getirmek ister ve onları Hasanlar Köyü’ndeki evlerine geri çağırır. Kardeşlerden en büyüğü olan Cemal, onları alır ve nedenini bilmedikleri bir yolculuğa çıkarlar.

Üç kardeş köye gittiklerinde ise ilginç şekilde babalarının öldüğünü öğrenirler. Babaları, köyün acayipliklerinden biri olan kelebeklerin gelişinde gömülmeyi onlara vasiyet etmiştir. Birbirlerini çok az tanımakta olan kardeşler köyde kaldıkları sürede yaşadıkları olaylarla kendilerini, birbirlerini ve babalarının kim olduğunu anlamaya çalışacaktır.

OYUNCULARI KİMLER? Tolga Tekin, Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal