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  4. Kenan Doğulu eşi Beren Saat'in doğum gününü kutladı! Dudak dudağa pozu dikkat çekti

Kenan Doğulu eşi Beren Saat'in doğum gününü kutladı! Dudak dudağa pozu dikkat çekti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
27.02.2024 09:27
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Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti paylaşımları ve özel hayatlarıyla ara ara gündeme geliyor. Şarkıcı son olarak sosyal medya hesabından eşi Beren Saat'in doğum gününü kutladı. Çiftin dudak dudağa olan pozu çok konuşuldu.

2012 yılından beri birlikte olan Kenan Doğulu ve Beren Saat 2014'te İstanbul'da nişanlandı. Çift 29 Temmuz 2014'te de Los Angeles'ta evlendi.

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DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, Temmuz 2014'te Los Angeles'ta dünyaevine girmişti.

Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu zaman zaman evlilikleriyle gündeme geliyor.

Son olarak Kenan Doğulu 755 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından eşi Beren Saat'le olan pozlarını paylaşıp doğum gününü kutladı.

Şarkıcı, paylaşımına "İyi ki doğdun sevgilim... Dünya, içinde sen olduğun için çok şanslıyım" notunu düştü.

Şarkıcının paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Paylaşıma "Hem de nasıl şanslı", "İyi ki doğdun Beren", "Gerçek aşkı yaşıyorlar maşallah" gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat Kenan Doğulu
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