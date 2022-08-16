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Kendisi 74, nişanlısı 24 yaşında! İlişkileri sosyal medyanın tepkisini çekti: Cinsellikten daha fazlası

16.08.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

74 yaşındaki Kathi Jenkins ve 27 yaşındaki Devaughn Aubrey, flört uygulamasında tanıştıktan sonra sevgili oldular. İlişkilerini daha ciddi bir aşamaya taşıyarak evlenmeye karar verdiklerini dile getiren çift nişanlandı. Sosyal medyadan ilişkilerini paylaşan ikili tepkilerin odağına yerleşirken aralarında güçlü bir bağ olduğunu savundu.

Aralarında 47 yaş fark bulunan bir çift, dünyaya aşklarının ne kadar güçlü olduğunu göstermeye karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan 74 yaşındaki Kathi Jenkins ve 27 yaşındaki Devaughn Aubrey, flört uygulamasında tanıştıktan sonra evlenmeye karar verdiklerini anlattı. Evlilik planları yapan ikili ilişkilerinin cinsellikten daha fazlası olduğunu söyledi.

“MÜKEMMEL BİR UYUMUMUZ VAR”

Flört uygulamasında tanıştıktan sonra hiç yüz yüze karşılaşmadan önce 4 ay boyunca konuştuklarını dile getiren Jenkins, “Profilini gördüğümde ona mesaj attım. O da çevrimiçiydi ve hemen cevap verdi. Numarasını istediğimde konuşmaya başladık. İki saat uzaklıkta yaşıyordu ancak önce sohbet edip birbirimizi tanımak istedik” dedi.
4 çocuğu, 13 torunu, 36 torununun çocuğu bulunan 74 yaşındaki Kathi Jenkins, Aubrey ile tanışmadan önce ciddi bir ilişki düşünmediğini ve aralarındaki bağın kısa sürede güçlendiğini anlattı.
24 yaşında evlenen ve Jenkins ile tanışmadan önce boşanmaya karar veren Aubrey ise, “Mükemmel bir uyumumuz var. Asla kavga etmiyoruz. Aramızdaki yaş farkı nedeniyle, bazen insanlar Kathi'nin zengin olduğunu ve onun tüm parasını istediğimi varsayıyor. Ancak durum hiç de öyle değil” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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