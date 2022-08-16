Kendisi 74, nişanlısı 24 yaşında! İlişkileri sosyal medyanın tepkisini çekti: Cinsellikten daha fazlası

Aralarında 47 yaş fark bulunan bir çift, dünyaya aşklarının ne kadar güçlü olduğunu göstermeye karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan 74 yaşındaki Kathi Jenkins ve 27 yaşındaki Devaughn Aubrey, flört uygulamasında tanıştıktan sonra evlenmeye karar verdiklerini anlattı. Evlilik planları yapan ikili ilişkilerinin cinsellikten daha fazlası olduğunu söyledi.

“MÜKEMMEL BİR UYUMUMUZ VAR”

Flört uygulamasında tanıştıktan sonra hiç yüz yüze karşılaşmadan önce 4 ay boyunca konuştuklarını dile getiren Jenkins, “Profilini gördüğümde ona mesaj attım. O da çevrimiçiydi ve hemen cevap verdi. Numarasını istediğimde konuşmaya başladık. İki saat uzaklıkta yaşıyordu ancak önce sohbet edip birbirimizi tanımak istedik” dedi.

4 çocuğu, 13 torunu, 36 torununun çocuğu bulunan 74 yaşındaki Kathi Jenkins, Aubrey ile tanışmadan önce ciddi bir ilişki düşünmediğini ve aralarındaki bağın kısa sürede güçlendiğini anlattı.