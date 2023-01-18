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Kendisine gelen ilginç sorulara verdiği yanıtlarla ünlenen Esra Ezmeci hamilelik fotoğrafını paylaştı

18.01.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından paylaştığı son gönderisinde hamile olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Kendisine sosyal medya üzerinden gelen soruları sosyal medya hesabından paylaşan Ezmeci, enteresan cinsellik itirafları, aile içindeki tuhaf ilişkiler ile okuyucuları her gün şaşırtıyor. Esra Ezmeci'in son paylaşımına ise beğeni ve yorum yağdı. Ezmeci hamile olduğu bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen enteresan soruları yanıtlamaya devam ederken son paylaşımı büyük beğeni aldı.

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Geçtiğimiz aylarda TV programı yapan ancak reytingler sebebiyle 3 ayın ardından programı yayından kaldırılan Esra Ezmeci, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Psikolog ve sunuculuğun yanı sıra bir anne olan Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından 15 yaşına giren oğlunun doğum gününü kutladı.

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Bebekliğinden itibaren bugüne kadar olan fotoğraflarını paylaştığı oğluna hamile olduğu dönemden de fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.

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Ezmeci'nin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Birçok kullanıcı Esra Ezmeci'nin oğlu Tuğra'nın doğum gününü kutlarken bazıları da "Kendinizi kopyalamışsınız" yorumunda bulundu.
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Ünlü psikolog, 15 yaşına giren oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf galerisiyle kutladı. Ezmeci, oğluyla yaptığı paylaşımın altına şu notu düştü:
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İYİ Kİ DOĞDUN OĞLUM!

18 ocak 2008 saat 08:28 —-Benim için hayatımın değiştiği gün ,değiştiği an, anne olduğum gün, hayatın bana en büyük hediyesi anne olmak; sanırım tarifi olmayan bir duyguyu anlatmak için kelimeler pek de yeterli değil. En umutsuz ve mutsuz olduğum anlarda bile bir gülüşüyle beni dünyanın en mutlu insanı yapan her gün hızla büyüyen Tuğram, gücümü kesinlikle senden alıyorum, seni çok seviyorum, hayatımda yaptığım en güzel şey sensin.. Allah isteyen herkesi anne yapmayı nasip etsin ve evlatlarımıza uzun, mutlu ve sağlıklı ömürler versin... İyi ki doğdun TUĞRAM...

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

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Anahtar Kelimeler:
Esra Ezmeci sosyal medya enteresan sorular

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