Kendisini 'profesyonel metres' olarak tanımlıyor! En zenginlere hizmet ediyor... Hediye listesindeki maddeler duyanları şaşkına çevirdi

Özel günlerde kendisine hediye alması için sevgililerine özel bir liste oluşturduğunu belirten Lee, "Parfüm ya da mücevher gibi hediyeler alıyorum. Seyahatlerimin masraflarını ödüyorlar. Hatta biri bana araba bile hediye etti. Onlar için her zaman bir listem var" diye konuştu.