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    4. Kendisini 'profesyonel metres' olarak tanımlıyor! En zenginlere hizmet ediyor... Hediye listesindeki maddeler duyanları şaşkına çevirdi

    Kendisini 'profesyonel metres' olarak tanımlıyor! En zenginlere hizmet ediyor... Hediye listesindeki maddeler duyanları şaşkına çevirdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.01.2024 10:22 | Son Güncelleme:
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    Sosyal meydada kendisini 'profesyonel metres' olarak tanımlayan 54 yaşındaki Gweneth Lee isimli bir kadın abartılı lüks yaşamı sayesinde kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Zengin erkekleri bulma konusunda uzman olduğunu dile getiren Lee, sık sık lüks tatillere çıkıyor ve sevgilisi olduğu erkeklerden pahalı hediyeler alıyor. Lee'nin aylık kazancı ise duyanları şaşkına çevirmeye yetti.

    Kaliforniya'da yaşayan 54 yaşındaki Gweneth Lee profesyonel metreslik kariyerinin hayatını tamamen değiştirdiğini söyleyerek verdiği röportajda, "İstediğimi, istediğim zaman, hiçbir soru ya da sınırlama olmadan, en önemlisi de ücretsiz olarak yapabiliyorum" diyerek meydan okudu.

    Kesfet

    Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda lüks hayatının sevgililerin kendisi için sunduğu imkanlardan oluştuğunu açık bir şekilde ifade eden Lee, "Kosta Riko gezimin bedelini iki farklı sevgilim ödedi. Biri uçak biletlerini aldı, diğeri ise tüm tatilin masraflarını kendisi ödedi, yani bu bir kombinasyondu" dedi.

    Özel günlerde kendisine hediye alması için sevgililerine özel bir liste oluşturduğunu belirten Lee, "Parfüm ya da mücevher gibi hediyeler alıyorum. Seyahatlerimin masraflarını ödüyorlar. Hatta biri bana araba bile hediye etti. Onlar için her zaman bir listem var" diye konuştu.

    Beraberlik yaşadığı erkeklerle duygusal bir bağ kurmadığını ve her zaman belirli sınırların içinde kalmak zorunda olduğunu belirten Lee, "Yalnızlık pratiği yapmak zorundayım. Onlar için bir sorun haline gelmek istemiyorum ve duygusal bağı seviyorum ama bazen geri adım atmak zorunda kalıyorum. Metres olmak eğlenmekle ilgilidir, ama aynı zamanda ikinizin de biraz kaçmanın tadını çıkarabileceği güvenli bir sığınak yaratmaktır" ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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