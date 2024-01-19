Kendisini 'profesyonel metres' olarak tanımlıyor! En zenginlere hizmet ediyor... Hediye listesindeki maddeler duyanları şaşkına çevirdi

Kaliforniya'da yaşayan 54 yaşındaki Gweneth Lee profesyonel metreslik kariyerinin hayatını tamamen değiştirdiğini söyleyerek verdiği röportajda, "İstediğimi, istediğim zaman, hiçbir soru ya da sınırlama olmadan, en önemlisi de ücretsiz olarak yapabiliyorum" diyerek meydan okudu.
Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda lüks hayatının sevgililerin kendisi için sunduğu imkanlardan oluştuğunu açık bir şekilde ifade eden Lee, "Kosta Riko gezimin bedelini iki farklı sevgilim ödedi. Biri uçak biletlerini aldı, diğeri ise tüm tatilin masraflarını kendisi ödedi, yani bu bir kombinasyondu" dedi.
Özel günlerde kendisine hediye alması için sevgililerine özel bir liste oluşturduğunu belirten Lee, "Parfüm ya da mücevher gibi hediyeler alıyorum. Seyahatlerimin masraflarını ödüyorlar. Hatta biri bana araba bile hediye etti. Onlar için her zaman bir listem var" diye konuştu.
Beraberlik yaşadığı erkeklerle duygusal bir bağ kurmadığını ve her zaman belirli sınırların içinde kalmak zorunda olduğunu belirten Lee, "Yalnızlık pratiği yapmak zorundayım. Onlar için bir sorun haline gelmek istemiyorum ve duygusal bağı seviyorum ama bazen geri adım atmak zorunda kalıyorum. Metres olmak eğlenmekle ilgilidir, ama aynı zamanda ikinizin de biraz kaçmanın tadını çıkarabileceği güvenli bir sığınak yaratmaktır" ifadelerini kullandı.