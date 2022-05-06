Kenya’da üstünde aslan fotoğrafı olan çanta paniğe neden oldu! Gören polise haber verdi

Kenya Vahşi Yaşam (KWS) yetkilileri dün yaptıkları açıklamada ülkenin Kiangua bölgesinden bir aslanın çalılık çitinde saklandığı ihbarları üzerine 3 silahlı Vahşi Yaşam görevlisini olay yerine gönderdi. (DHA)

YANLIŞ ALARM OLMASINA RAĞMEN HIZLI OLDUKLARI İÇİN HALKI TEBRİK EDERİZ

Olay yerine gelen görevliler, herkesi korkutan aslanın, aslında bir alışveriş çantası üzerine basılan aslan fotoğrafı olduğunu tespit etti.

Olay yerine gelen görevliler, herkesi korkutan aslanın, aslında bir alışveriş çantası üzerine basılan aslan fotoğrafı olduğunu tespit etti.