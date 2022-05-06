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  4. Kenya’da üstünde aslan fotoğrafı olan çanta paniğe neden oldu! Gören polise haber verdi

Kenya’da üstünde aslan fotoğrafı olan çanta paniğe neden oldu! Gören polise haber verdi

06.05.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya’da çitin arkasında bir aslanın saklandığına yönelik olarak ihbarların gelmesi üzerine silahlı görevliler harekete geçti. Olay yerine gelen yetkililer çalıların arasında saklanmış bir çanta fark ettiler. Çantanın üzerindeki aslan fotoğrafı herkesi korkutmaya yetti.

Kenya Vahşi Yaşam (KWS) yetkilileri dün yaptıkları açıklamada ülkenin Kiangua bölgesinden bir aslanın çalılık çitinde saklandığı ihbarları üzerine 3 silahlı Vahşi Yaşam görevlisini olay yerine gönderdi. (DHA)

YANLIŞ ALARM OLMASINA RAĞMEN HIZLI OLDUKLARI İÇİN HALKI TEBRİK EDERİZ

Olay yerine gelen görevliler, herkesi korkutan aslanın, aslında bir alışveriş çantası üzerine basılan aslan fotoğrafı olduğunu tespit etti.
Olay yerine gelen görevliler, herkesi korkutan aslanın, aslında bir alışveriş çantası üzerine basılan aslan fotoğrafı olduğunu tespit etti.
Yetkililer, olay yerine vardığında halkı korkutan aslanın aslında alışveriş çantası üzerine basılan aslan fotoğrafı olduğunu tespit ettiklerini ve yanlış alarm olmasına rağmen olayı hızlıca ihbar eden halkı tebrik ettiklerini belirtti.
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Anahtar Kelimeler:
Kenya
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