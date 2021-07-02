Kerem Bürsin Hande Erçel'i seçti! Dünyaca ünlü ismi hiç düşünmeden eledi...

Şimdilerde Sen Çal Kapımı dizisi ile ekranlara gelen Kerem Bürsin, İbrahim Selim’in YouTube programının yeni bölüm konuğu oldu. Sunucu İbrahim Selim, program formatı gereği Kerem Bürsin'e “O mu? Bu mu?” soruları yöneltti. Ünlü isimlerden birini seçmek durumunda kalıp zor anlar yaşayan Kerem Bürsin'e dünyaca ünlü ve Oscar ödüllü bir isim ile Hande Erçel de soruldu. Kerem Bürsin'in verdiği cevap adeta stüdyoyu yıktı. İşte ayrıntılar...

Kerem Bürsin Hande Erçel'i seçti! Stüdyo yıkıldı...

FOX TV'de 8 Temmuz 2020 tarihinde ilk bölümü yayınlanan ve girdiği sezon finalinin ardından devam etmeyi sürdüren Sen Çal Kapımı dizisi yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

YouTube programına konuk oldu! Sevilen dizinin başrollerinden Kerem Bürsin, son olarak katıldığı bir YouTube programında cevapladığı bir soru ile gündeme geldi.

Bürsin, İbrahim Selim ile Bu Gece programının yeni bölüm konuğu oldu.

Helen Mirren mi, Hande Erçel mi? İbrahim Selim, başarılı oyuncuya program formatında yer alan “O mu? Bu mu?” sorularından sordu. Farklı isimleri söyleyip Bürsin'i zor durumda bırakan Selim, genç oyuncuya "Helen Mirren mi, Hande Erçel mi?" sorusunu sordu.