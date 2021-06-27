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Kerem Kamışlı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kerem Kamışlı Şevval Şahin'le aşk mı yaşıyor?

27.06.2021 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emine Sabancı ve Erhan Kamışlı'nın oğlu olan Kerem Kamışlı'nın adı geçtiğimiz günlerde 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin ile anılmaya başlandı. Hakkında çıkan aşk iddiaları ile gündeme gelen Kerem Kamışlı'nın hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki Kerem Kamışlı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Tescilli güzel Şevval Şahin'in geçtiğimiz günlerde uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile yollarını ayırmasının ardından Kerem Kamışlı ile anılmaya başlandı. Şahin'in yeni aşkı Kerem Kamışlı'nın hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Kerem Kamışlı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kerem Kamışlı Şevval Şahin'le aşk mı yaşıyor?

Kerem Kamışlı kimdir?

Sabancı'ların tanınan isimleri arasında yer alan Kerem Kamışlı, son zamanlarda Şevval Şahin'le yaşadığı aşk iddiası ile gündemde yer alıyor.
2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, uzun süredir birlikte olduğu Yiğit Marcus Aral'dan ayrıldıktan kısa süre sonra ünlü iş insanı Kerem Kamışlı ile yeni bir aşka yelken açtı.
Son zamanlarda magazin gündeminden düşmeyen Kamışlı, tescilli güzelin hayranları tarafından merak edilmeye başlandı.

KEREM KAMIŞLI KİMDİR?

KEREM KAMIŞLI KİMDİR?
Emine Sabancı Kamışlı ile Erhan Kamışlı'nın oğlu olan Kerem Kamışlı, Boston Üniversitesi İşletme bölümünde eğitimini tamamlamıştır.
28 yaşındaki ünlü iş insanı, babası Erhan Kamışlı gibi Esas Holding'te yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin
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