Tescilli güzel Şevval Şahin'in geçtiğimiz günlerde uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile yollarını ayırmasının ardından Kerem Kamışlı ile anılmaya başlandı. Şahin'in yeni aşkı Kerem Kamışlı'nın hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Kerem Kamışlı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kerem Kamışlı Şevval Şahin'le aşk mı yaşıyor?