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  4. Kerimcan Durmaz "Selamünaleyküm" diyerek yeni imajını paylaştı! Görenler şaşırdı

Kerimcan Durmaz "Selamünaleyküm" diyerek yeni imajını paylaştı! Görenler şaşırdı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
23.02.2024 12:43 | Son Güncelleme:
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Ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz imaj değiştirdi. Sakal bırakan Durmaz yeni imajıyla poz verdiği karelerini Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz geçtiğimiz günlerde Kadıköy Moda'da racon kesmişti. O anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmemişti.

Youtube

SAKAL BIRAKTI

Kerimcan Durmaz, çektiği videolar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Durmaz imaj yeniledi. Sakal bırakan Durmaz yeni imajını "Selamünaleyküm" notuyla paylaştı.

Durmaz'ın paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı. "Tutar", "Sonunda doğru yolu buldun", "Yeni imajı gayet iyi olmuş" gibi yorumlar yapıldı.

Annesi ile çektiği videoda annesinin gelin ve torun istemesi gündem olmuştu. Kerimcan Durmaz ise annesine daha önceden verdiği söz için biraz daha süre isteyip gelin için söz veremeyeceğini ama torun sözünü tutacağını söylemişti.

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde doğdu. Annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisidir. İki ablası vardır. Liseyi bitirdikten sonra Bakü'ye gitti ve makyör olarak çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kerimcan Durmaz sosyal medya moda
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