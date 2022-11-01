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Kestane yapmak artık çok kolay! Püf noktalarıyla sokak kestanesi tarifi

01.11.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kestane soğuk günlerin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Kış aylarında sıklıkla yenilen kestanenin evde yapımı zor olabiliyor. Birçok kişi evde yaptığı kestanenin sokak kestanesi lezzetinde olmadığını belirtiyor. Ancak püf noktalarına dikkat edildiğinde sokak kestanesini elde etmek çok kolay. Sokak kestanesi nasıl yapılır? merak ediyorsanız bu kestane tarifini deneyebilirsiniz.

Kestane mis gibi kokusu leziz tadıyla herkesin favorileri arasında bulunuyor. Farklı farklı pişirme teknikleri olan kestanenin evde yapımının zor olduğu düşünülüyor. Ancak doğru yöntemler ile leziz kestaneleri çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

SOKAK KESTANESİ YAPMAK İÇİN PÜF NOKTALAR

SOĞUK SUDA BEKLETMEK

SOĞUK SUDA BEKLETMEK
Derin bir kaba soğuk su koyun ve kestaneleri içine aktarın. Kestaneleri su dolu kabın içerisine yerleştirdikten sonra karıştırın ve beklemeye bırakın.

ÇÜRÜKLERİ AYIKLAMAK

ÇÜRÜKLERİ AYIKLAMAK
2-3 dakika boyunca soğuk suda beklettiğiniz kestanelerin çürük olanları su yüzeyine çıkacaktır. Bunları ayırabilirsiniz.

KESTANELERİ DERİN ÇİZMEK

KESTANELERİ DERİN ÇİZMEK
Küçük keskin bir bıçak yardımı ile kestanelere boydan boya kesikler açınız. Kestanelerin iyi pişmesini istiyorsanız kesiğin az olmamasına dikkat etmelisiniz. Kestaneyi az çizerseniz bu da onun patlamasına ve dağılmasına neden olabilir.

KÖZDE KESTANE

KÖZDE KESTANE
Kestaneleri yıkayın. Sonrasında kestanelere çizik atın. Ardından soğuk su dolu bir kabın içerisinde 1 saat kadar bekletin. Sudan çıkardığınız kestaneleri kurulayın ve yüksek ısılı ateşin üzerinde köz tavanızda kestaneleri pişirin.

FIRINDA KESTANE

FIRINDA KESTANE
Kestanelere çizik atın. Sonrasında soğuk su dolu bir kabın içerisinde bekletin. Devamında fırın ısısını 200 dereceye ayarlayın. Kestaneleri fırın tepsisine dizin. Isıtılmış 200 derecelik fırında 25-30 dakika pişirin.
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