Kestane yapmak artık çok kolay! Püf noktalarıyla sokak kestanesi tarifi

Kestane mis gibi kokusu leziz tadıyla herkesin favorileri arasında bulunuyor. Farklı farklı pişirme teknikleri olan kestanenin evde yapımının zor olduğu düşünülüyor. Ancak doğru yöntemler ile leziz kestaneleri çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz.
SOKAK KESTANESİ YAPMAK İÇİN PÜF NOKTALAR
SOĞUK SUDA BEKLETMEK
Derin bir kaba soğuk su koyun ve kestaneleri içine aktarın. Kestaneleri su dolu kabın içerisine yerleştirdikten sonra karıştırın ve beklemeye bırakın.
ÇÜRÜKLERİ AYIKLAMAK
2-3 dakika boyunca soğuk suda beklettiğiniz kestanelerin çürük olanları su yüzeyine çıkacaktır. Bunları ayırabilirsiniz.
KESTANELERİ DERİN ÇİZMEK
Küçük keskin bir bıçak yardımı ile kestanelere boydan boya kesikler açınız. Kestanelerin iyi pişmesini istiyorsanız kesiğin az olmamasına dikkat etmelisiniz. Kestaneyi az çizerseniz bu da onun patlamasına ve dağılmasına neden olabilir.
KÖZDE KESTANE
Kestaneleri yıkayın. Sonrasında kestanelere çizik atın. Ardından soğuk su dolu bir kabın içerisinde 1 saat kadar bekletin. Sudan çıkardığınız kestaneleri kurulayın ve yüksek ısılı ateşin üzerinde köz tavanızda kestaneleri pişirin.
FIRINDA KESTANE
Kestanelere çizik atın. Sonrasında soğuk su dolu bir kabın içerisinde bekletin. Devamında fırın ısısını 200 dereceye ayarlayın. Kestaneleri fırın tepsisine dizin. Isıtılmış 200 derecelik fırında 25-30 dakika pişirin.