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  4. Kibar Feyzo nerede ve ne zaman çekildi? Kibar Feyzo oyuncuları kimler?

Kibar Feyzo nerede ve ne zaman çekildi? Kibar Feyzo oyuncuları kimler?

05.09.2021 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini, İlhan Yüce'nin senaristliğini üstlendiği Kibar Feyzo filmi 1978 yapımı komedi filmidir. Kibar Feyzo filminin başrolünde Türk sinemasının efsane isimlerinin başında gelen "Kemal Sunal" yer alıyor. Komedi filminin başrollerinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Müjde Ar yer alıyor.

Kibar Feyzo askerden döndükten sonra Hacı Hüso'nun kızı Gülo'ya talip olur. Ancak başlık parası meselesi Kibar Feyzo'yu maddi yönden zora sokar. Türk sinemasının en değerli filmleri arasında olan ve Türk sinemasının en değerli oyuncularının yer aldığı Kibar Feyzo filminde, dönemin sorunları komedi türü ile işlenir ve izleyicinin beğenisine sunulur.

KİBAR FEYZO NEREDE ÇEKİLDİ?

Kibar Feyzo filminin çekimleri Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinin Harran köyünde gerçekleşti. Kibar Feyzo, tarihi Fatih Aliye Müderris Konağı'nda çekildi.

KİBAR FEYZO KONUSU NEDİR?

KİBAR FEYZO KONUSU NEDİR?
Kibar Feyzo ve Bilo askerden döner ve ikisi de Hacı Hüso'nun kızı Gülo'ya talip olur.
Hacı Hüsno başlık parasını yükseltmek için iki tarafı da kızıştırır ve açık artırma yöntemi uygular.
Bunun sonucunda Gülo'yu Kibar Feyzo alır. Başlık parasının yarısını ödeyebilen Kibar Feyzo maddi yönden zor durumda kalır.
Başlık parasının diğer yarısını ödeyemeyen Kibar Feyzo çalışmak için şehre gider. Ancak şehirde öğrendiklerinden sonra tüm köyün gözünü açmak için önderlik etmeye karar verir.
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Anahtar Kelimeler:
Adile Naşit Kemal Sunal Müjde Ar
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