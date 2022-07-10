Kim Kardashian iç gösteren bikinisiyle şov yaptı!

41 yaşındaki Kim Kardashian, eski eşi Kanye West’ten ayrıldıktan sonra kalçasındaki implantları kademeli olarak küçültmeye başladı.

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Kim Kardashian, beyaz içini gösteren bikisiniyle olay oldu.

Kim Kardashian 2017 yılından beri ilk kez bikinili ve photoshopsuz bir şekilde kameralara yakalandı.