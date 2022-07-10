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  4. Kim Kardashian iç gösteren bikinisiyle şov yaptı!

Kim Kardashian iç gösteren bikinisiyle şov yaptı!

10.07.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde kalça implantlarını çıkardığı iddiasıyla gündeme gelen Kim Kardashian Karayipler'de denizin keyfini sürerken görüntülendi. Beyaz içini gösteren bikinisiyle görüntülenen Kim Kardashian, cüretkar pozlarıyla göz doldurdu.

41 yaşındaki Kim Kardashian, eski eşi Kanye West’ten ayrıldıktan sonra kalçasındaki implantları kademeli olarak küçültmeye başladı.

KIM KARDASHIAN BEYAZ BİKİNİSİYLE NEFES KESTİ

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Kim Kardashian, beyaz içini gösteren bikisiniyle olay oldu.
Kim Kardashian 2017 yılından beri ilk kez bikinili ve photoshopsuz bir şekilde kameralara yakalandı.
Karayipler'de beyaz bikiniyle görüntülenen Kim Kardashian, ıslanınca bütün hatları ortaya çıktı.
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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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