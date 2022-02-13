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  4. Kim Kardashian kısa tayt tulumuyla dalga konusu olunca hemen yeni paylaşım yaptı

Kim Kardashian kısa tayt tulumuyla dalga konusu olunca hemen yeni paylaşım yaptı

13.02.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian Instagram'daki son paylaşımıyla olay oldu. Kim Kardashian'ın son fotoğrafı "Photoshop mu değil mi?" tartışmasına sebep oldu. Kısa tayt tulumuyla spordan paylaşım yapan Kim Kardashian benzer yorumları görünce hemen yeni bir pozunu paylaştı.

Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde sevgilisi Pete Davidson ile çıktığı tatille ilgili bomba bir itirafta bulundu. Kim Kardashian, Pete Davidson ile birlikte gittiği tatilde kimse onlara ulaşamasın diye telefonlarını okyanusa attıklarını söyledi. Bu açıklamalarla dikkat çeken Kim son paylaşımıyla yine gündemdeki yerini korudu.

YORUM YAĞDI

Instagram’da mavi bir tulumun içinde spor yaparken çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Ancak Kardashian’ın meşhur kıvrımlı beli hayranlarının diline düştü. Bazı hayranları fotoğrafın photoshop olduğunu iddia etti.
Kardashian’ın kullandığı spor aletinin bel hizasında genişlediğini fark eden bir hayranı “Spor aletlerinin bükülebildiğini bilmiyordum” yazdı. Bir başka hayranı da “Bunu kim Photoshop’ladıysa işini doğru yapmamış” yazdı. Kardashian’ın gönderisinin altında kısa sürede photoshop olup olmadığına dair bir tartışma çıktı.
Kim Kardashian konuyla ilgili sessizliğini koruduktan sonra bir hikâye paylaşımı yaparak tartışmalara son noktayı koymuş oldu.
Güzel yıldız, spor aletinin tamamını gösteren paylaşımı ile fotoğrafın photoshop’tan geçmediğini, spor aletinin şekli yüzünden bu şekilde algılandığını göstermiş oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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