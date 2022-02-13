Kim Kardashian kısa tayt tulumuyla dalga konusu olunca hemen yeni paylaşım yaptı

Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde sevgilisi Pete Davidson ile çıktığı tatille ilgili bomba bir itirafta bulundu. Kim Kardashian, Pete Davidson ile birlikte gittiği tatilde kimse onlara ulaşamasın diye telefonlarını okyanusa attıklarını söyledi. Bu açıklamalarla dikkat çeken Kim son paylaşımıyla yine gündemdeki yerini korudu.

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Instagram’da mavi bir tulumun içinde spor yaparken çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Ancak Kardashian’ın meşhur kıvrımlı beli hayranlarının diline düştü. Bazı hayranları fotoğrafın photoshop olduğunu iddia etti.

Kardashian’ın kullandığı spor aletinin bel hizasında genişlediğini fark eden bir hayranı “Spor aletlerinin bükülebildiğini bilmiyordum” yazdı. Bir başka hayranı da “Bunu kim Photoshop’ladıysa işini doğru yapmamış” yazdı. Kardashian’ın gönderisinin altında kısa sürede photoshop olup olmadığına dair bir tartışma çıktı.

Kim Kardashian konuyla ilgili sessizliğini koruduktan sonra bir hikâye paylaşımı yaparak tartışmalara son noktayı koymuş oldu.