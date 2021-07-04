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  4. 'Kim Milyoner Olmak İster'de elenen yarışmacının tepkisi geceye damga vurdu!

'Kim Milyoner Olmak İster'de elenen yarışmacının tepkisi geceye damga vurdu!

04.07.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nın sunumuyla gerçekleşen 'Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan yeni bölümde yarışmacı Sude Kılıçkaya, yanlış cevap sonrası verdiği tepkiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

ATV'nin efsaneleşen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster' Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Yarışmaya katılan Sude Kılıçkaya, ilk soruları başarıyla geçti. Beş bin TL barajına ulaşan Sude Kılıçkaya, karşısına çıkan soru karşısında bir an kararsız kaldı.
Yarışmacı, '1971 yapımı 'Tarkan: Viking Kanı' adlı filmde 'Vikingler' idam edilecek kişileri hangisine atarlar?' sorusunda yarı yarıya joker hakkını kullandı.
'Dev bir ahtapot' ve 'Dev bir aslan' seçenekleri arasında yarışmacı bir tane şıkkı seçti. Sude Kılıçkaya, dev bir aslana şıkkını seçti.
Sude Kılıçkaya, yarışmadan elendi. Yarışmacının verdiği tepki sosyal medyanın gündemine oturdu. Kılıçkaya verdiği seçeneğin yanlış olmasıyla 'A! Bitti yarışma' şeklinde bir tepki verdi. Yarışmacı yarışmadan bin TL alarak ayrıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu
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