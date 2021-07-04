'Kim Milyoner Olmak İster'de elenen yarışmacının tepkisi geceye damga vurdu!

ATV'nin efsaneleşen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster' Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Yarışmaya katılan Sude Kılıçkaya, ilk soruları başarıyla geçti. Beş bin TL barajına ulaşan Sude Kılıçkaya, karşısına çıkan soru karşısında bir an kararsız kaldı.

'Dev bir ahtapot' ve 'Dev bir aslan' seçenekleri arasında yarışmacı bir tane şıkkı seçti. Sude Kılıçkaya, dev bir aslana şıkkını seçti.