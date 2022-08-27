Kim Milyoner Olmak İster'e katılan mali müşavir matematik sorusunda elendi

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, dün akşam Kenan İmirzalıoğlu 'nun sunumuyla ekrana geldi.

YANLIŞ HESAPLAMA YAPTI

Mali Müşavir olan Küp, üçüncü soru olan 3 bin TL'ye kadar ilerledi. Küp'e'2222'ye hangi sayı eklenirse sonuç 3000 olur?' sorusu soruldu.