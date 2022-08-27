Kim Milyoner Olmak İster'e katılan mali müşavir matematik sorusunda elendi

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, dün akşam Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana geldi.
MİLYONER'E DAMGA VURDU! MALİ MÜŞAVİR MATEMATİK SORUSUNDA ELENDİ
Mali müşavir Emine Küp'ün performansı ise yarışmaya damga vurdu.
YANLIŞ HESAPLAMA YAPTI
Mali Müşavir olan Küp, üçüncü soru olan 3 bin TL'ye kadar ilerledi. Küp'e'2222'ye hangi sayı eklenirse sonuç 3000 olur?' sorusu soruldu.
Kısıtlı bir sürede yarıştığı için heyecanına yenik düşen yarışmacı yanlış hesaplama yaparak "888" cevabını verdi.
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