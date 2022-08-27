MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan mali müşavir matematik sorusunda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan mali müşavir matematik sorusunda elendi

27.08.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan mali müşavir Emine Küp, matematik sorusunda zor anlar yaşadı. Heyecandan yanlış hesaplama yapan Küp, yarışmaya veda etti. Verdiği cevaba kendisi bile şaşıran yarışmacı, "Kınamayın başınıza gelir" demekle yetindi.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, dün akşam Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana geldi.

MİLYONER'E DAMGA VURDU! MALİ MÜŞAVİR MATEMATİK SORUSUNDA ELENDİ

Mali müşavir Emine Küp'ün performansı ise yarışmaya damga vurdu.

YANLIŞ HESAPLAMA YAPTI

YANLIŞ HESAPLAMA YAPTI
Mali Müşavir olan Küp, üçüncü soru olan 3 bin TL'ye kadar ilerledi. Küp'e'2222'ye hangi sayı eklenirse sonuç 3000 olur?' sorusu soruldu.
Kısıtlı bir sürede yarıştığı için heyecanına yenik düşen yarışmacı yanlış hesaplama yaparak "888" cevabını verdi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu hisse fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın gidişatını değiştirebilir! 'Aşırı derece endişe verici'

Dünyanın gidişatını değiştirebilir! 'Aşırı derece endişe verici'

‘İmam Hatip yüzünden hangi Başbakan asıldı?’ İlyas Salman’dan olay cevap

‘İmam Hatip yüzünden hangi Başbakan asıldı?’ İlyas Salman’dan olay cevap

Ne yaptın Yusuf Yazıcı! Fransa'yı salladı...

Ne yaptın Yusuf Yazıcı! Fransa'yı salladı...

Rezidansın balkonundan aşağı şişe fırlattı, yetmedi aracındayken rastgele ateş açtı! Sosyal medyanın konuştuğu İranlı hakkında karar

Rezidansın balkonundan aşağı şişe fırlattı, yetmedi aracındayken rastgele ateş açtı! Sosyal medyanın konuştuğu İranlı hakkında karar

Korkunç! Yola savruldular, feci şekilde can verdiler

Korkunç! Yola savruldular, feci şekilde can verdiler

31 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri kritik: Elinizi çabuk tutun

31 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri kritik: Elinizi çabuk tutun

İlginizi Çekebilir

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Araba sürerken mastürbasyon yaptı! “Evde mahremiyetim yoktu”

Araba sürerken mastürbasyon yaptı! “Evde mahremiyetim yoktu”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.