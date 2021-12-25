Kırmızı Oda'da Keklik'in kardeşini canlandıran Deniz Gürzumar'ın annesi kendisinden de ünlü çıktı! O da oyuncu...

Ramo'nun Bücür'ü Deniz Gürzümar, son olarak Kırmızı Oda dizisinde Keklik karakterinin kardeşini canlandırdı.

Oyunculuğuyla dikkat çeken Deniz Gürzumar'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar Gürzumar'ın annesinin kim olduğunu öğrenince ise şaşkınlığını gizleyemedi.



Genç oyuncunun annesi, dizilerden tanıdığımız Güneş Hayat.



Güneş Hayat, Hacettepe Üniversitesi Konservatuar mezunu olan Hayat, Ankara, Trabzon, Diyarbakır ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda görev yaptı. Güneş Hayat, 2006 yılında “Gülpare” dizisi ile ekranlara, 2007 yılında ise “Kurtlar Vadisi Terör” filmi ile beyaz perdeye adım attı.