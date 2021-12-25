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  4. Kırmızı Oda'da Keklik'in kardeşini canlandıran Deniz Gürzumar'ın annesi kendisinden de ünlü çıktı! O da oyuncu...

Kırmızı Oda'da Keklik'in kardeşini canlandıran Deniz Gürzumar'ın annesi kendisinden de ünlü çıktı! O da oyuncu...

25.12.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda Dizisinde Keklik karakterinin kardeşini canlandıran Deniz Gürzumar, başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Genç ismin annesinin kendisi gibi oyuncu olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Deniz Gürzumar'ın son olarak Hercai dizisinde rol alan kendisi gibi oyuncu annesi...

Ramo'nun Bücür'ü Deniz Gürzümar, son olarak Kırmızı Oda dizisinde Keklik karakterinin kardeşini canlandırdı.

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Oyunculuğuyla dikkat çeken Deniz Gürzumar'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar Gürzumar'ın annesinin kim olduğunu öğrenince ise şaşkınlığını gizleyemedi.

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Genç oyuncunun annesi, dizilerden tanıdığımız Güneş Hayat.
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Güneş Hayat, Hacettepe Üniversitesi Konservatuar mezunu olan Hayat, Ankara, Trabzon, Diyarbakır ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda görev yaptı. Güneş Hayat, 2006 yılında “Gülpare” dizisi ile ekranlara, 2007 yılında ise “Kurtlar Vadisi Terör” filmi ile beyaz perdeye adım attı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi
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