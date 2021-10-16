Kırmızı Oda'nın Derya'sı Ayça Bingöl'ün gözlerden sakındığı ikizleri sosyal medyaya ilgi odağı oldu

Bingöl'ü merak eden hayranları, ünlü oyuncunun ikiz kızlarını olduğunu öğrenince şaştı kaldı. 2001 yılında meslektaşı Ali Gökmen Altuğ ile nikah masasına oturan Bingöl'ün 2016'da kucağına aldığı ikizleri Leyla ve Aylin sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Ünlü oyuncu Ayça Bingöl , kadrosunda Erkan Petekkaya, Wilma Elles, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Cemile karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.