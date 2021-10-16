MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kırmızı Oda'nın Derya'sı Ayça Bingöl'ün gözlerden sakındığı ikizleri sosyal medyaya ilgi odağı oldu

Kırmızı Oda'nın Derya'sı Ayça Bingöl'ün gözlerden sakındığı ikizleri sosyal medyaya ilgi odağı oldu

16.10.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Cemile karakteriyle hafızlara kazınan Ayça Bingöl, Kırmızı Oda'da sergilediği performansla da izleyiciden tam not aldı. Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda dizisinde Cemile karakterine can veren Bingöl'ün oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı da ilgi odağı oldu. Ayça Bingöl'ün minik ikizleri olduğunu öğrenen takipçileri şaştı kaldı.

Ünlü oyuncu Ayça Bingöl, kadrosunda Erkan Petekkaya, Wilma Elles, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Cemile karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

400_257864451500631881ad95

Şimdilerde başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda dizisinde Derya karakterini canlandıran Bingöl'ün özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

60274987_133460441085548_5984410554642421180_n (1)

Bingöl'ü merak eden hayranları, ünlü oyuncunun ikiz kızlarını olduğunu öğrenince şaştı kaldı. 2001 yılında meslektaşı Ali Gökmen Altuğ ile nikah masasına oturan Bingöl'ün 2016'da kucağına aldığı ikizleri Leyla ve Aylin sosyal medyada ilgi odağı oldu.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi Ayça Bingöl

En Çok Okunan Haberler

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

Kimliklerde yeni dönem! Resmen başladı

Kimliklerde yeni dönem! Resmen başladı

Tarkan'la rol alan küçük oyuncu şimdi çok ünlü

Tarkan'la rol alan küçük oyuncu şimdi çok ünlü

"Conolar"a şafak vakti baskın! Çok sayıda gözaltı

"Conolar"a şafak vakti baskın! Çok sayıda gözaltı

Emekli polis dehşeti: 2 ölü

Emekli polis dehşeti: 2 ölü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tamer Karadağlı'nın eski karısının son hali inanılmaz!

Tamer Karadağlı'nın eski karısının son hali inanılmaz!

Kartal Tibet'in oğlu bakın kim çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız!

Kartal Tibet'in oğlu bakın kim çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız!

Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"

Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.