Kırmızı Oda'nın Derya'sı Ayça Bingöl'ün gözlerden sakındığı ikizleri sosyal medyaya ilgi odağı oldu

Ünlü oyuncu Ayça Bingöl, kadrosunda Erkan Petekkaya, Wilma Elles, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Cemile karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
Şimdilerde başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda dizisinde Derya karakterini canlandıran Bingöl'ün özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Bingöl'ü merak eden hayranları, ünlü oyuncunun ikiz kızlarını olduğunu öğrenince şaştı kaldı. 2001 yılında meslektaşı Ali Gökmen Altuğ ile nikah masasına oturan Bingöl'ün 2016'da kucağına aldığı ikizleri Leyla ve Aylin sosyal medyada ilgi odağı oldu.