'Kısmetse Olur' Ayça son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler gözlerine inanamadı

Kısmetse Olur evinin gelin adaylarından Ayça Ekin Beğen sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında. Program esnasına Melis ile arkadaşlığıyla programa damga vurdu.

Yarışmada Emre Ubeyli olan birlikteliği halk tarafından oldukça desteklenen yarışmacı bir aldatma skandalına imza atmıştı.

Ayça Ekin Beğen Kısmetse Olur evine girdiğinde ilk Emre Ubeyli ile flört etmişti. Nişanlanma noktasına geldikleri günlerde Ayça Ekin Beğen eski sevgilisi ile Emre'yi aldatmıştı.



Kurgu olduğu iddia edilen programın ardından binlerce takipçiye sahip oldular.Yarışmadan sonra çok gündeme gelmeyen Beğen son haliyle dikkat çekti.

Programın ardından Ayça Ekin Beğen, kendinde art arda değişiklikler yapmaya başladı. Beğen hem imajını değiştirdi hem de çok sayıda estetik operasyon geçirdi.



Estetikle değişen Ayça şimdilerde aldığı kilolarıyla dikkat çekti.