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Kısmetse Olur'un damat adayı Semih ve Adnan yıllar sonra buluştu! Sosyal medya yıkıldı

25.11.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmacılarından Semih Kurtulmuş ve o dönem yine oldukça popüler damatlardan olan Adnan Kızıltaş yıllar sonra buluştu. İki eski damadın bu sefer yanlarında eşleri de vardı. Kısmetse Olur yarışmacılarının o anları sosyal medyaya damga vurdu.

Bir dönemin en çok izlenen ve büyük heyecan yaratan izdivaç programlarından biri Kısmetse Olur'du. Yarışma bitmiş olsa da hem kadın hem de erkek yarışmacılar sık sık değişimleriyle gündeme geliyor.

Yarışmada dikkat çeken iki damat adayı da gündem oldu. Adnan ve Semih'in son hali sosyal medyada "Bunlar bambaşka insanlar olmuş" yorumlarına sebep oldu.

SON HALLERİ OLAY OLDU

Kısmetse Olur'un paylaşılamayan damat adaylarından Semih Kurtulmuş ve Adnan Kızıltaş yıllar sonra buluştu.

Yarışmada Nur Erkoç ve Hazal Babalık ile aşk yaşayarak dikkatleri üzerine çeken Kısmetse Olur Semih 2019 yılında Influncer Gizem Kurtulmuş ile dünya evine girdi.

Kısmetse Olur evinin en çok konuşulan isimlerinden biri diğeri ise Adnan Kızıltaş'tı. Geçmişten günümüze geçirdiği stil evrimiyle gündeme gelen damat adayı o dönem Didem Delen ile fırtınalı bir aşk yaşamıştı. Sallantılı aşk hayatıyla uzun zaman konuşulan Kısmetse Olur Adnan Hacer Göktaş'la evlenmişti.

Kısmetse Olur'un damat adayı Semih ve Adnan'ın buluşması sosyal medyayı salladı. Adnan Kızıltaş paylaşımında "Yıllar sonra yine bir arada ve bu kez ailemizle" dedi.

Damat adaylarına kimi takipçiler eski aşklarını hatırlatırken kimileri de "Adamlar evlenmiş ne ayıp", "Ne güzel görüntü" yorumunda bulundu.

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Adnan Kızıltaş kısmetse olur

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