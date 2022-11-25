Kısmetse Olur'un damat adayı Semih ve Adnan yıllar sonra buluştu! Sosyal medya yıkıldı

Bir dönemin en çok izlenen ve büyük heyecan yaratan izdivaç programlarından biri Kısmetse Olur'du. Yarışma bitmiş olsa da hem kadın hem de erkek yarışmacılar sık sık değişimleriyle gündeme geliyor.

Yarışmada dikkat çeken iki damat adayı da gündem oldu. Adnan ve Semih'in son hali sosyal medyada "Bunlar bambaşka insanlar olmuş" yorumlarına sebep oldu.