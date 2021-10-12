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  4. "Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane..." demişti! Müge Anlı'daki olayda flaş gelişme

"Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane..." demişti! Müge Anlı'daki olayda flaş gelişme

12.10.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'da cinsel ilişki iddiasıyla gündem olan Dürdane Kut'un eşi Mustafa Kut, tarlada katledilmişti. Müge Anlı, sır cinayetin işlendiği tarlayı bugün ekranlara getirdi. 'Dürdane'nin kocasını kim öldürdü' sorusu henüz yanıt bulmazken; İddiaların odağındaki Sezer ile Ersin ise yine birbirine girdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olan Mustafa Kut cinayeti hala çözülemedi. Korkunç olay bundan üç yıl önce Balıkesir'de gerçekleşti.

Müge Anlı'yı kahkahaya boğan aşk mektubu! "Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane..."Müge Anlı'yı kahkahaya boğan aşk mektubu! "Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane..."

"KOCA İNEĞİM, SEKSİ DÜRDANE" DEMİŞTİ! KOCASINI KİM ÖLDÜRDÜ?

İddialara göre 50 yaşındaki çiftçi Mustafa Kut, tarlasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sırtından vurularak katledildi.
Talihsiz adamın eşi Dürdane Hanım ise Müge Anlı'dan yardım istedi.

DÜRDANE'NİN KOCASINI KİM ÖLDÜRDÜ?

DÜRDANE'NİN KOCASINI KİM ÖLDÜRDÜ?
Canlı yayına katılan Dürdane Kut, kendisine 'Civelek Dürdanem' diye mektup yazan Ramazan Şahin'den şüphelendiğini söyledi.
Ramazan Şahin ise Dürdane Kut ile aşk yaşadığı iddia edilen Ersin Çetinkaya'yı suçladı.

'MUSTAFAYI, SEZER ÖLDÜRDÜ'

'MUSTAFAYI, SEZER ÖLDÜRDÜ'
Ersin Çetinkaya ise dünkü yayında, "Mustafa'yı Sezer Kaya öldürdü. Suçu bana attı. Benim yanıma gelip, 'Çok pişmanım Biliyor musun ben Mustafa'yı nasıl öldürdüm' dedi" şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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