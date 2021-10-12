"Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane..." demişti! Müge Anlı'daki olayda flaş gelişme

"KOCA İNEĞİM, SEKSİ DÜRDANE" DEMİŞTİ! KOCASINI KİM ÖLDÜRDÜ?

İddialara göre 50 yaşındaki çiftçi Mustafa Kut, tarlasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sırtından vurularak katledildi.

Talihsiz adamın eşi Dürdane Hanım ise Müge Anlı'dan yardım istedi.

DÜRDANE'NİN KOCASINI KİM ÖLDÜRDÜ? Canlı yayına katılan Dürdane Kut, kendisine 'Civelek Dürdanem' diye mektup yazan Ramazan Şahin'den şüphelendiğini söyledi.

Ramazan Şahin ise Dürdane Kut ile aşk yaşadığı iddia edilen Ersin Çetinkaya'yı suçladı.