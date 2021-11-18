Kocaeli'de toprak altında bulunan hamamın 19. yüzyıldan kaldığı ortaya çıktı

Kazı çalışmalarının 26 Ekim’de Kocaeli Müze Müdürlüğü denetimde başladığını kaydeden Arpa, "Çalışmalarımız yaklaşık 2 hafta sürdü. Gördüğünüz tarihi yapı toprak altındaydı, sadece kubbeleri gözüküyordu. 15 günlük çalışma neticesinde yapıyı tüm bölümleriyle birlikte ortaya çıkardık. Yapımız Osmanlı dönemine ait, 19. yüzyılda yapıldığı biliniyor. Yapı 3 kubbeden oluşuyor. Hamamda öncelikle soğukluk kısmı yer alıyor. Bu kısım, daha önce buraya yıkanmaya gelen vatandaşlarımızın giyindiği, üzerini değiştirdiği bir bölüm. Soğukluk kısmında zemin taş döşeme de bulunuyor. Batısında bir çeşme kalıntısı var ama şu an sadece boru kısmı gözüküyor" dedi.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Hamamın bölümlerinin gün yüzüne çıktığını ve restorasyon çalışmalarının da bitmesinin ardından vatandaşın buraya müze ziyareti yapabileceğini söyleyen Arpa, "Hamamımız soğukluk, ılıklık ve iki tane yıkanmalık bölümden oluşuyor. Birinci yıkanmalığın arka tarafında su deposu ve külhan bölümümüz yer alıyor. Maalesef yapımız, yine kaçak kazılarla birlikte bayağı bir zarar görmüş durumda. Hamamımızın dış yapısında moloz taşları görmekteyiz. Kubbe kısımlarında da tuğla yapılar mevcut. Restorasyon çalışmalarından sonra tüm misafirlerimizi bu tarihi bölgeyi yerinde görmeleri için tarih kokan Gölcük’e davet ediyoruz. Biz bu projeyi tamamladıktan sonra restorasyon çalışmaları başlayacak. Onunla ilgili projeler hazırlanacak. Ve burası yüksek ihtimalle bir hamam müze olarak ziyaretçilerine açılacak" diye konuştu.