Kocası eve erken gelince tüm planları alt üst oldu! Sevgilisini balkondan kaçırmak zorunda kaldı... O anlar sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde sevgilisinin eşinin eve tahmin ettikleri süreden daha kısa bir zamanda gelmesi üzerine sevgililerin panik anları yer aldı.
Görüntülerde bir kadının ilk olarak balkona çıkarak bazı erkek kıyafetlerini attığı görüldü. Ardından ise bir adam iç çamaşırıyla balkon demirlerine çıkarak kaçmaya çalıştı.
Adamın balkon demirlerine tutunarak verdiği mücadelenin ardından bir süre sonra pencerede kadının kocası olduğu tahmin edilen bir adam çıktı. Bahçesinde yabancı bir adamı gören eş büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Görüntülerin devamında ise ikilinin sokak ortasında yaşadığı kovalamaca anları yer aldı.