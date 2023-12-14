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    4. Kocası eve erken gelince tüm planları alt üst oldu! Sevgilisini balkondan kaçırmak zorunda kaldı... O anlar sosyal medyada gündem oldu

    Kocası eve erken gelince tüm planları alt üst oldu! Sevgilisini balkondan kaçırmak zorunda kaldı... O anlar sosyal medyada gündem oldu

    14.12.2023 07:48 | Son Güncelleme:
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    İngiltere'nin Londra şehrinde kaydedilen bir görüntü kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Söz konusu görüntülerde ismi açıklanmayan bir kişinin sevgilisinin evinde kaçış anları yer aldı. Sevgilisinin kocasının eve baskın yapması üzerine panikleyen adam balkondan kaçmasına rağmen yakayı ele verdi. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde sevgilisinin eşinin eve tahmin ettikleri süreden daha kısa bir zamanda gelmesi üzerine sevgililerin panik anları yer aldı.

    Kesfet

    Görüntülerde bir kadının ilk olarak balkona çıkarak bazı erkek kıyafetlerini attığı görüldü. Ardından ise bir adam iç çamaşırıyla balkon demirlerine çıkarak kaçmaya çalıştı.

    Adamın balkon demirlerine tutunarak verdiği mücadelenin ardından bir süre sonra pencerede kadının kocası olduğu tahmin edilen bir adam çıktı. Bahçesinde yabancı bir adamı gören eş büyük bir şaşkınlık yaşadı.

    Görüntülerin devamında ise ikilinin sokak ortasında yaşadığı kovalamaca anları yer aldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    İngiltere Aldatma ihanet
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