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Koray Avcı kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Koray Avcı'nın biyografisi

30.06.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Koray Avcı, her konuşmasında hayran olduğunu söylediği Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak'ın programına konuk olacak. Star TV ekranlarında her cuma izleyici karşısına çıkan 'Kuzeyin Oğlu' programında bu hafta Koray Avcı fırtınaları esecek. Peki Koray Avcı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Ünlü şarkıcı Koray Avcı konuk olduğu Kuzeyin Oğlu Volkan Konak adlı programının bu haftaki konuğu olmasının ardından merak edilmeye başlandı. Şarkıları ve kendine has tavırları ile adından söz ettiren şarkıcının hayatı izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Koray Avcı kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Koray Avcı'nın biyografisi...

Koray Avcı kimdir?

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konukları arasında yer alan ünlü şarkıcı Koray Avcı'nın hayatı ve müzik kariyeri merak konusu oldu.

KORAY AVCI KİMDİR?

KORAY AVCI KİMDİR?
Koray Avcı, 1 Ocak 1984 tarihinde Ankara dünyaya gelen, söz yazarı, bestekâr, müzisyen ve şarkıdır. Ankara'da doğup büyüyen Koray Avcı, aslen Erzincanlı'dır.
Avcı, Dokuz Sekiz Müzik'in sahibi olan Ahmet Çelenk'le albüm yapmaya karar verir. 28 Ağustos 2015'de "Aşk İle" isimli ilk solo albümünü yayınlar.
"Aşk İle" albümü çıktığı günden sonra uzun süre satış listelerinin ilk sıralarında yer aldı. Albümün çıkış şarkısı Sen'e Hasan Kuyucu yönetmenliğinde çekilen video klibin izlenme rakamları şu an 135 milyona ulaşmıştır.

YETENEK SİZSİNİZE KATILDI

YETENEK SİZSİNİZE KATILDI
2010 yılında Muğla'da üniversite hayatına devam ederken Acun Ilıcalı'nın o dönem popüler olan Yetenek Sizsiniz Türkiye adlı programına arkadaşı Osman Arslan ile katılarak "beatbox ve Volkan Konak taklidi" performansı sergilemiş ancak 2. turda elenmiştir.
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Koray Avcı
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