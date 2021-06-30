Ünlü şarkıcı Koray Avcı konuk olduğu Kuzeyin Oğlu Volkan Konak adlı programının bu haftaki konuğu olmasının ardından merak edilmeye başlandı. Şarkıları ve kendine has tavırları ile adından söz ettiren şarkıcının hayatı izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Koray Avcı kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Koray Avcı'nın biyografisi...

Koray Avcı kimdir?

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konukları arasında yer alan ünlü şarkıcı Koray Avcı'nın hayatı ve müzik kariyeri merak konusu oldu.

KORAY AVCI KİMDİR? Koray Avcı, 1 Ocak 1984 tarihinde Ankara dünyaya gelen, söz yazarı, bestekâr, müzisyen ve şarkıdır. Ankara'da doğup büyüyen Koray Avcı, aslen Erzincanlı'dır.

Avcı, Dokuz Sekiz Müzik'in sahibi olan Ahmet Çelenk'le albüm yapmaya karar verir. 28 Ağustos 2015'de "Aşk İle" isimli ilk solo albümünü yayınlar.

"Aşk İle" albümü çıktığı günden sonra uzun süre satış listelerinin ilk sıralarında yer aldı. Albümün çıkış şarkısı Sen'e Hasan Kuyucu yönetmenliğinde çekilen video klibin izlenme rakamları şu an 135 milyona ulaşmıştır.