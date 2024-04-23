Korktuğu için gizledi! Köpeğin ısırdığını ailesine söylemeyen 13 yaşındaki kız kuduzdan hayatını kaybetti

Jamaika'nın ölümünden önceki günlerde sosyal medyadan, "Aslında kuduz olduğumu biliyorum. Anneme söyleyemedim çünkü onun hayal kırıklığına uğramasını istemiyordum. Isırıldığımda kuduzla ilgili çok araştırma yaptım. O günden sonra bir gün kuduz olacağımı kabullenemedim. Aşı olmak için artık çok geç. Nefes almakta zorlanıyordum. YouTube'da kuduz insanlarla ilgili arama yapmaya başladım. Tanrım, o çocuklar… Kelimenin tam anlamıyla yavaş ve acı çekerek ölecekler ve yaşadıkları hidrofobi benimkinin aynısı. Bunları yazmamın nedeni ölümümü hatırlamaları ve insanlara bu hastalığı bulaştırabilecek hayvanlar konusunda bilinçli olmaları gerektiğini hatırlatmaktı. Bu kadar. Hoşçakal Dünya" paylaşımında bulundu.