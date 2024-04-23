Korktuğu için gizledi! Köpeğin ısırdığını ailesine söylemeyen 13 yaşındaki kız kuduzdan hayatını kaybetti

MYNET-DIŞ HABERLER Filipinler'in Manila'nın Tondo Bölgesi'ndeki okuldan evine yürüdüğü sırada 13 yaşındaki sokakta başıboş gezen bir köpek tarafından ısırıldı. 13 yaşındaki Jamaica Star Seraspe isimli kız tıbbi yardım almak ailesinden gerçeği saklamayı tercih etti. Ailesi bacağındaki izleri sorduğunda ise demir tellere çarptığını söyleyerek onları geçiştirdi. Ancak kuduz olan genç kız köpek ısırığının üzerinden 2 ay geçmişken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ateş, sırt ağrısı, yorgunluk ve su içmede zorluk gibi ciddi semptomlar geliştirdiğinde annesi Roselyn Saraspe'ye 13 yaşındaki kız bir köpek tarafından ısırıldığını itiraf etti. Seraspe, kaldırıldığı hastanede kuduz virüsüne yenik düşerek vefat etti.
Anne Seraspe, "Onun zayıflayan bedenini ve ağzından köpükler çıkan halini görmek yüreğimi parçaladı. Jamaika'nın ölümünü kabul edemem. Bu çok zor çünkü bizden aniden alındı. Bana su içemeyeceğini söyledi. Şubat ayında bir köpek tarafından ısırıldığı için kuduz olabileceğine inandığını söyledi. Ona neden bana hemen söylemediğini sordum. Sürekli özür diliyordu. Ona kızgın olmadığımı ama daha önce kontrol ettirebileceğimizi söyledim." dedi.
Otopsi raporu 13 yaşındaki kızın semptomlar ortaya çıktığında neredeyse her zaman ölümcül olan kuduz ensefalitinden öldüğünü gösterdi.
Jamaika'nın ölümünden önceki günlerde sosyal medyadan, "Aslında kuduz olduğumu biliyorum. Anneme söyleyemedim çünkü onun hayal kırıklığına uğramasını istemiyordum. Isırıldığımda kuduzla ilgili çok araştırma yaptım. O günden sonra bir gün kuduz olacağımı kabullenemedim. Aşı olmak için artık çok geç. Nefes almakta zorlanıyordum. YouTube'da kuduz insanlarla ilgili arama yapmaya başladım. Tanrım, o çocuklar… Kelimenin tam anlamıyla yavaş ve acı çekerek ölecekler ve yaşadıkları hidrofobi benimkinin aynısı. Bunları yazmamın nedeni ölümümü hatırlamaları ve insanlara bu hastalığı bulaştırabilecek hayvanlar konusunda bilinçli olmaları gerektiğini hatırlatmaktı. Bu kadar. Hoşçakal Dünya" paylaşımında bulundu.