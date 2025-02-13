Korku dolu anlar! 165 kiloluk ağırlığı kaldırırken dengesini kaybetti... Bir anda boynuna düştü: Yardımına karısı koştu

MYNET|DIŞ HABERLER Instagram'da 'Bishnu' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir vücut geliştirme sporcusu yaşadığı kabus dolu anları gösterdi.
Görüntülerde 165 kiloluk bir ağırlığın boynunu ezmesi sonucu bir vücut geliştirme sporcusunun yaşam mücadelesi verdiği anlar yer aldı.
Adamın çubuğu güvenli bir konuma getirmek için çabaladığı birkaç gergin saniyenin ardından, karısı onu kurtarmak için devreye girdi.
İkili birlikte halteri sporcudan birkaç santim uzağa taşımayı ve vücudunun ezilmesini engellemeyi başardılar. Adam banktan düşerken yere yığıldı ve yüzü kıpkırmızı oldu.
Kliple birlikte Instagram'da paylaşılan gönderide sporcunun, "Ne yaptığımı anlayamadım, bilincimi kaybetmiştim. Biraz daha uzun olsaydı ölüm ihtimali vardı. Kazayla banktan düştüm ve iki üç saniye sonra kendime geldim." notuyla paylaşıldı.
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