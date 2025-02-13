Korku dolu anlar! 165 kiloluk ağırlığı kaldırırken dengesini kaybetti... Bir anda boynuna düştü: Yardımına karısı koştu

Kliple birlikte Instagram'da paylaşılan gönderide sporcunun, "Ne yaptığımı anlayamadım, bilincimi kaybetmiştim. Biraz daha uzun olsaydı ölüm ihtimali vardı. Kazayla banktan düştüm ve iki üç saniye sonra kendime geldim." notuyla paylaşıldı.