Korkunç görüntüler! Mide sorunlarını tedavi ettirmek isteyen model diri diri yandı... Bir anda alevler yükselince panik yaşandı

Adı Game olarak açıklanan model, sindirim sorunları ve adet ağrısı gibi çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için midede şifalı otların yakılmasını içeren geleneksel bir Tayland alternatif tıp uygulaması olan Phao Ya'yı denemek için Bangkok'taki bir kliniğini ziyaret etti. Modelin tedavi anları anbean kaydedilirken ilk olarak karnının üzerine bir havlu ve bitki karışımı konuldu. Ardından ise bitkiler yavaş yavaş yakılmaya başlandı.



