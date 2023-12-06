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    4. Korkunç görüntüler! Mide sorunlarını tedavi ettirmek isteyen model diri diri yandı... Bir anda alevler yükselince panik yaşandı

    Korkunç görüntüler! Mide sorunlarını tedavi ettirmek isteyen model diri diri yandı... Bir anda alevler yükselince panik yaşandı

    06.12.2023 08:06 | Son Güncelleme:
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    Tayland'da alternatif tıp tedavisi gören bir modelin bir anda alevlerin ortasında kaldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan model su kabarcıkları nedeniyle acı içinde kaldı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada da gündem yaratmayı başardı.

    Adı Game olarak açıklanan model, sindirim sorunları ve adet ağrısı gibi çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için midede şifalı otların yakılmasını içeren geleneksel bir Tayland alternatif tıp uygulaması olan Phao Ya'yı denemek için Bangkok'taki bir kliniğini ziyaret etti. Modelin tedavi anları anbean kaydedilirken ilk olarak karnının üzerine bir havlu ve bitki karışımı konuldu. Ardından ise bitkiler yavaş yavaş yakılmaya başlandı.

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    SU VE YASTIKLA SÖNDÜRÜLDÜ

    Game çığlıklar içinde bağırırken karın bölgesinde başlayan alevler bir anda yayıldı. Modelin Pazartesi günü Tayland Sağlık Bakanlığı'na sunduğu şikayete göre, kliniğin resepsiyon görevlisi Game'in üzerine su sıkarken bir asistan da alevleri söndürmek için yastık kullandı.

    Aylardır hastanede tedavi gördüğünü söyleyen model, "Çok acı çektim. Bu durumun işimi etkilemesinden korkuyorum. Bir hafta sonra tekrar çalışmam gerekiyor ama hala hastanedeki tedavim bitmedi. İki ay yatakta yatmak zorunda kaldım. Enfeksiyon olmadığı için hala şanslıydım. Sigorta kullandık ama hastane masraflarım pahalıydı. Klinik bize yardımcı olmadı" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    yangın Model Tayland
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