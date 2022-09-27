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  4. Korkunç olay! Yedi aylık hamile kadın ormanlık alanda rahmi kesilmiş bir halde ölü bulundu

Korkunç olay! Yedi aylık hamile kadın ormanlık alanda rahmi kesilmiş bir halde ölü bulundu

27.09.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dördüncü çocuğuna yedi aylık hamile olan üç çocuk annesi Ohana Karolin isimli bir kadın, kiliselerin ağırlıklı olduğu bir ormanlık alanda rahmi kesilmiş halde bulundu. Bebeğin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken Karolin’in hayatını kaybettiği belirtildi.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yaşanan bir olay ülkenin gündemine bomba gibi düştü. Dördüncü çocuğuna yedi aylık hamile olan üç çocuk annesi Ohana Karolin’in çıplak cesedi kiliselerin ağırlıklı olduğu Portal dos Lagos’un ormanlık alanında bulundu. Yetkililerin açıklamalarına göre Karolin’in cinsel organı kesilmişti ve midesi de yerinden çıkartılarak dilimlenmişti. Olay yerine ilişkin incelemeler ve Karolin’in yakınlarının ifadelerine göre polis cinayetin bir dinsel ritüel olabileceğini söyledi.

ÜZERİNDE SADECE TİŞÖRT VARDI

Karolin cesedi bulunduğunda cansız bedeninin üzeri bir tişörtle örtülmüştü ve çevrede kanlı giysilerinin geri kalanı ile yakınlarına dağılmış bir miktar para vardı. Karolin'in parçalanmış cesedinin bulunduğu alan çeşitli mezheplere bağlı kiliselerle çevriliydi.
Ölen kadının üç çocuğunun babası olan eski kocası, cesedini teşhis etmek için polis tarafından arandı ve genç kadının cansız bedenini tanıdı. Olaya ilişkin olarak Karolin’in yeni sevgilisi sorgulandı ancak polis henüz bir şüpheliye erişemedi.
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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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