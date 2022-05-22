Kourtney Kardashian sonunda düğünü yaptı! Eşiyle halleri olay oldu

Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti 15 Mayıs Pazar günü Santa Barbara’da düzenlenen bir törenle evlenmişti. Ünlü çift sonunda düğün de yaptı. Kourtney Kardashian düğünde eşiyle birbirlerini yaladıkları ve yine ilginç görüntüler verdikleri anları sosyal medyadan da paylaştı.

KARDASHİANLAR'IN DÜĞÜNÜNDE DİKKAT ÇEKEN KARELER

Resmi nikah törenlerinin ardından İtalya'nın Portofino kentinde ailelerinin katıldığı bir kutlama yemeği düzenleyen çiftin kendine has kıyafetleri dikkat çekti.

43 yaşındaki Kardashian, kutlamaya siyah mini bir elbise, eldiven ve siyah-mavi dantel detaylı bir duvakla katılırken, 46 yaşındaki Barker kutlamaya tamamen siyah bir kaftan, zincir kolye ve siyah güneş gözlüğüyle katılmayı tercih etti.

Çiftin kutlama yemeğine katılan aile yakınları arasında Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner ve Kris Jenner da vardı.

Öte yandan davete çiçek desenli krem rengi bir takımla katılan Kendall Jenner'a erkek arkadaşı Devin Booker eşlik etti.