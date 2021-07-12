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Kourtney Kardashian ve sevgilisi Travis Baker canlı yayında yaptıklarıyla izleyicileri hayrete düşürdü

12.07.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon yıldızı Kourtney Kardashian ile müzisyen sevgilisi Travis Barker’ın ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Müstehcen pozlarıyla dikkat çeken çift, Conor McGregor - Dustin Pourier’in karşı karşıya geldiği UFC 264'u (kafes dövüşü) izlemek için tribündeydi.

Ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği 'Keeping Up With The Kardashians' adlı reality şov sayesinde adını duyuran Kourtney Kardashian, bir süredir müzisyen Travis Baker ile aşk yaşıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtan ikili, bu sefer canlı yayında öpüşerek aşklarını bir kere daha ilan etti.

KOURTNEY KARDASHIAN VE TRAVIS BAKER ÇİFTİ CANLI YAYINDA ÖPÜŞTÜ

Kourtney Kardashian ve erkek arkadaşı Travis Barker, Las Vegas'ta gerçekleşen UFC 264 dövüşünü izlemek için seyirciler arasında yer aldı.
Conor McGregor ile Dustin Poirier'in karşı karşıya geldiği dövüşte, seyirciler arasında gezen kamera Kourtney Kardashian ve Travis Baker çiftini yakın çekime aldı.
Çekildiklerini fark eden çift, bir anda öpüşmeye başladı. Kourtney Kardashian ile Travis Baker'ın öpüştüğü anlar sosyal medyaya damga vurdu.
Kourtney Kardashian, yıllarca süren dostluklarından sonra 2020'nin sonlarında çıkmaya başladı.
45 yaşındaki Blink-182 yıldızı Travis Baker, 42 yaşındaki sevgilisi Kourtney Kardashian ile neredeyse her fotoğraflarında dudak dudağa poz veriyor.
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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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