Kourtney Kardashian ve sevgilisi Travis Baker canlı yayında yaptıklarıyla izleyicileri hayrete düşürdü

Ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği 'Keeping Up With The Kardashians' adlı reality şov sayesinde adını duyuran Kourtney Kardashian, bir süredir müzisyen Travis Baker ile aşk yaşıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtan ikili, bu sefer canlı yayında öpüşerek aşklarını bir kere daha ilan etti.