Köy evinde çektiği yemek videoları ile ünlenmişti! Bir dizi estetik yaptıran Taha Duymaz şimdi de...

Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde çektiği yemek videolarıyla ünlenen 12 kardeşten biri olan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, son olarak yaptırdığı estetikler ve çıkardığı şarkıyla adından söz ettirmişti.

TikTok'ta 2 milyona yakın takipçisi bulunan ve mütevazı mutfağında çektiği yemek videoları ile tanınan Taha Duymaz son haliyle gündem oldu.

Yokluk içinde büyüyen, annesi ve babasının sağlık sorunlarından dolayı çalışamadığı ve devletin verdiği maaşla geçinmeye çalışan Taha, artık bambaşka bir hayat sürüyor.

Hayatını Hatay'da sürdüren Taha, yaptırdığı estetiklerin ardından çıkardığı 'Koz' isimli şarkıyla dikkat çeken Duymaz, bu defa yeni imajıyla gündemde!



Saçlarını perma yaptıran Duymaz'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor.