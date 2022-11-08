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  4. Köy evinde çektiği yemek videoları ile ünlenmişti! Bir dizi estetik yaptıran Taha Duymaz şimdi de...

Köy evinde çektiği yemek videoları ile ünlenmişti! Bir dizi estetik yaptıran Taha Duymaz şimdi de...

08.11.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çektiği yemek videolarıyla tanınan daha sonra yaptırdığı estetiklerle ve aylık kazancıyla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, geçtiğimiz günlerde 'Koz' isimli şarkısıyla gündeme gelmiş ve sosyal medyada tepki çekmişti. 'Şarkıcı' olmak istediğini dile getiren genç fenomen, şimdi de perma yaptırdığı saçlarıyla gündemde.

Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde çektiği yemek videolarıyla ünlenen 12 kardeşten biri olan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, son olarak yaptırdığı estetikler ve çıkardığı şarkıyla adından söz ettirmişti.

Köy evinde çektiği yemek videoları ile ünlenmişti! Çıkardığı şarkıyla yerden yere vurdular Köy evinde çektiği yemek videoları ile ünlenmişti! Çıkardığı şarkıyla yerden yere vurdular

TikTok'ta 2 milyona yakın takipçisi bulunan ve mütevazı mutfağında çektiği yemek videoları ile tanınan Taha Duymaz son haliyle gündem oldu.

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Yokluk içinde büyüyen, annesi ve babasının sağlık sorunlarından dolayı çalışamadığı ve devletin verdiği maaşla geçinmeye çalışan Taha, artık bambaşka bir hayat sürüyor.

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Hayatını Hatay'da sürdüren Taha, yaptırdığı estetiklerin ardından çıkardığı 'Koz' isimli şarkıyla dikkat çeken Duymaz, bu defa yeni imajıyla gündemde!

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Saçlarını perma yaptıran Duymaz'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Taha Duymaz sosyal medya Ekonomik büyüme ele istedi

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