Kucaklama terapistinin dudak uçuklatan serveti! Sarılan şifayı buluyor: Ereksiyon olmaları sorun değil

Sarılmanın bedeni, zihni ve ruhu iyileştirmeye yardımcı olduğunu dile getiren 43 yaşındaki Misy Robinson isimli kadın olağandışı mesleğiyle sosyal medyada dikkatleri çekti. Kendisini bir sarılma terapisti olarak tanımlayan Robinson, yaptığı işin cinsellikle hiçbir alakası olmadığını ve iyileşme başlamadan önce hem erkek hem de kadın müşterilere bir anlaşma imzalattığını söyledi. Anlaşmanın bir parçası olarak cinsel organlar ile göğüslerin her zaman örtülü olması ve kesinlikle dokunulmaması gerekiyor.
DERİN ŞİFA FAYDALARI SAĞLIYOR
Kısa bir süredir kucaklaşma terapisti olarak çalışan eski bir moda blogcusu ve yayıncısı olan Robinson, müşterilerinin çoğunun erkek olduğunu da doğruladı ve seanslarının derin şifa faydaları olduğuna inanıyor. Profesyonel kucaklayıcı bazı erkek müşterilerinin kucaklaşırken ereksiyon yaşadıklarını, ancak bunun hiçbir zaman bir sorun teşkil etmediğini ve seanslarının hiçbir zaman cinsel yönü olmadığını söyledi.
Dokunma eksikliğinin yalnızlığı artırdığını ve aşırı yeme ve kendine zarar verme gibi alışkanlıklara neden olabileceğini iddia eden Robinson, “Ben bir seks işçisi değilim ve hiçbir müşterim benimle böyle bir şey yapmaya teşebbüs etmedi. Kucaklama terapisi konusunda cinsel bir şey olmasa da, bazen insanlar tahrik oluyor ve utanıyor, ama biz bununla sadece olgun bir şekilde ilgileniyoruz. Dokunma bu tepkileri ortaya çıkarabilir, bu çok doğal, ama biz onu orada bırakıyoruz” dedi.
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