Küçük Esnaf nerede ve ne zaman çekildi? Küçük Esnaf oyuncuları kimler?

Komedi türündeki sinema filmi "Küçük Esnaf"ın oyuncu kadrosunda İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Cengiz Bozkurt gibi ünlü isimler yer aldı. Hasılatı 9 milyon 4 bin 711 Türk Lirası olan Küçük Esnaf filminin çekimlerinin bir kısmı Ağva'da gerçekleşti. İşte ayrıntılar...

KÜÇÜK ESNAF NEREDE ÇEKİLDİ?

Küçük esnaf filminin çekimlerinin İstanbul'un Kadırga, Samatya ve Ağva semtlerinde gerçekleştiği biliniyor.

KÜÇÜK ESNAF KONUSU NEDİR? Berhudar, babasının ölümden önce mafyadan aldığı 100 bin lira borcu ödemek zorunda kalır. Mahalle çilingiri Berhudar mafyaya olan borcu ödeyemeyince işin içinden nasıl çıkacağını kara kara düşünür.

Berhudar parayı toparlamak için çaba sarf ederken beklenmedik olaylar ardı ardına gelişir. Bu esnada yolu genç ve güzel kadın ile karşılaşınca Berhudar daha büyük çıkmaza girer.

Berhudar peşine düşen mafyayı atlatmaya çalışırken birçok iş ile daha meşgul olmak zorunda kalır.