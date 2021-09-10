Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Küçük Esnaf nerede ve ne zaman çekildi? Küçük Esnaf oyuncuları kimler?

Küçük Esnaf nerede ve ne zaman çekildi? Küçük Esnaf oyuncuları kimler?

10.09.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapım yılı 2016 olan ve 8 Nisan 2016'da gösterime giren "Küçük Esnaf" filminin başrollerinde İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak yer alıyor. Filmin senaryosu için Ufuk Bayram, İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'ın yazdığı hikâyeden esinlenildi. Bedran Güzel tarafından yönetilen söz konusu filmin yapımcısı Necati Akpınar'dır.

Komedi türündeki sinema filmi "Küçük Esnaf"ın oyuncu kadrosunda İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Cengiz Bozkurt gibi ünlü isimler yer aldı. Hasılatı 9 milyon 4 bin 711 Türk Lirası olan Küçük Esnaf filminin çekimlerinin bir kısmı Ağva'da gerçekleşti. İşte ayrıntılar...

KÜÇÜK ESNAF NEREDE ÇEKİLDİ?

Küçük esnaf filminin çekimlerinin İstanbul'un Kadırga, Samatya ve Ağva semtlerinde gerçekleştiği biliniyor.

KÜÇÜK ESNAF KONUSU NEDİR?

KÜÇÜK ESNAF KONUSU NEDİR?
Berhudar, babasının ölümden önce mafyadan aldığı 100 bin lira borcu ödemek zorunda kalır. Mahalle çilingiri Berhudar mafyaya olan borcu ödeyemeyince işin içinden nasıl çıkacağını kara kara düşünür.
Berhudar parayı toparlamak için çaba sarf ederken beklenmedik olaylar ardı ardına gelişir. Bu esnada yolu genç ve güzel kadın ile karşılaşınca Berhudar daha büyük çıkmaza girer.
Berhudar peşine düşen mafyayı atlatmaya çalışırken birçok iş ile daha meşgul olmak zorunda kalır.

KÜÇÜK ESNAF OYUNCULARI

KÜÇÜK ESNAF OYUNCULARI
* İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır * Kaan Yılmaz – Caner * Cengiz Bozkurt – Fahrettin * Zeynep Koçak – Avukat Ezel * Olgun Toker – Oktay * Cezmi Baskın – Hüseyin * Gupse Özay – Burcu * Ünal Yeter – Salih * Kadir Polatçı – Bekir * Ahmet Arslan – Kamil * Beyti Engin – Dalyan * Erdal Tosun – Haydar * Hasan Aslan Giray – Taksici
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Büyükak Zeynep Koçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Hapşırarak servet kazandı! Geliri dudak uçuklattı

Hapşırarak servet kazandı! Geliri dudak uçuklattı

Tanışma hikayeleri olay yarattı! Çıplak fotoğraf çekiminde...

Tanışma hikayeleri olay yarattı! Çıplak fotoğraf çekiminde...

Bağımlılığı herkesi şaşırttı! Arı sokmasından zevk alıyor

Bağımlılığı herkesi şaşırttı! Arı sokmasından zevk alıyor

Fransa’nın en sıra dışı kenti! Tamamen çıplak dolaşıyorlar

Fransa’nın en sıra dışı kenti! Tamamen çıplak dolaşıyorlar

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Din öğretmeniydi! Eski öğrencileri onu takip ediyor

Din öğretmeniydi! Eski öğrencileri onu takip ediyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

“Çok çirkinsin” dediler! Bakın ne yaptı?

“Çok çirkinsin” dediler! Bakın ne yaptı?

Terk edilen tarihi güzellik! Sadece 10 kişi yaşıyor

Terk edilen tarihi güzellik! Sadece 10 kişi yaşıyor

Yaşına rest çekti, istediğini giyiyor! “Modayı çiğniyorum”

Yaşına rest çekti, istediğini giyiyor! “Modayı çiğniyorum”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.